Wraz z nadejściem chłodniejszych temperatur rozpoczyna się sezon grzewczy, w którym nasze domy zaczynają na nowo wypełniać się ciepłem. Ze względu na fakt, że w niektórych regionach Polski już teraz przez kilka dni utrzymywała się temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza, administracje budynków zdecydowały o rozpoczęciu sezonu grzewczego.

Teraz jest idealny moment, aby zadbać o sprawność grzejników, które przez długi czas nie były używane. Warto sprawdzić ich stan i w razie potrzeby odpowietrzyć, aby zapewnić efektywną pracę całego systemu ogrzewania oraz komfort cieplny w nadchodzących miesiącach.

Jak odpowietrzyć kaloryfer?

Co zrobić, gdy mimo tego, że rozpoczął się sezon grzewczy, w domu nadal jest zimno? Problemem może być zapowietrzony kaloryfer. Odpowietrzenie grzejników ma ogromne znaczenie w sezonie grzewczym, by w mieszkaniu zapanowała przyjemna temperatura. Łatwo wychwycić problem z urządzeniem, bo grzejnik będzie zimny. Ciepła będzie tylko doprowadzająca do niego wodę rura, albo podstawa urządzenia. Do tego z kaloryfera dobywać się może szereg nienaturalnych odgłosów: bulgoty, syki i szumy.



Jak odpowietrzyć kaloryfer? Przeprowadzenie tego procederu uzależnione jest od tego, jakiego rodzaju grzejniki są zamontowane w domu. Jak odpowietrzyć grzejnik aluminiowy, drabinkowy czy żeliwny? Podpowiadamy.

Jak odpowietrzyć grzejnik aluminiowy?

W przypadku aluminiowych grzejników procedura odpowietrzania jest dość łatwa, ponieważ zwykle w rogu w górnej części kaloryfera umieszczony jest odpowietrznik. Tak samo odpowietrza się grzejniki płytowe. Aby odpowietrzyć grzejnik, należy wykonać następujące kroki:

Ustawić termostat na pozycję zerową. Pod zaworem umieścić naczynie, np. miskę. Ostrożne odkręcić zawór odpowietrzający śrubokrętem lub dedykowanym do danego urządzenia kluczykiem. Będzie słychać syk ulatującego powietrza. Kiedy całe powietrze uleci, z zaworu zacznie wypływać woda. W tym momencie należy zakręcić zawór odpowietrzający. Po zakończeniu procedury można włączyć grzejnik poprzez ustawienie termostatu na odpowiedni poziom.

Zdjęcie Warto odpowietrzyć kaloryfer wraz ze startem sezonu grzewczego. W przypadku nowych urządzeń wystarczy użyć kluczyka od producenta lub śrubokrętu.

Jak odpowietrzyć grzejnik łazienkowy drabinkowy?

Jak odpowietrzyć grzejnik drabinkowy, który najczęściej instalowany jest w łazience? W takich kaloryferach odpowietrzacz zazwyczaj znajduje się albo na samej górze, albo na samym dole drabinki. Oprócz innej lokalizacji zaworu, sama procedura odpowietrzania wygląda tak samo, jak w przypadku grzejnika aluminiowego. Trzeba więc:

Wyłączyć termostat. Pod kaloryfer podstawić miskę. Odkręcić odpowietrzacz. Kiedy z zaworu poleci woda, zakręcić go. Włączyć grzejnik na odpowiedni poziom.

Zdjęcie W łazienkach najczęściej instaluje się grzejniki tzw. drabinkowe. / MB SRL, CC BY 4.0

Jak odpowietrzyć grzejnik żeliwny?

Stare budownictwo charakteryzuje się m.in. tym, że często w mieszkaniach zamontowane są żeliwne grzejniki. Takie kaloryfery nie mają zainstalowanych odpowietrzaczy, ale mimo wszystko można samodzielnie podjąć się ich odpowietrzania. Jak to zrobić?

Należy zakręcić dopływ wody, a więc ustawić termostat w pozycji 0. Znaleźć zawór doprowadzający wodę do kaloryfera. Zwykle w żeliwnych grzejnikach można się do niego dostać po odkręceniu głowicy termostatu. Umieścić pod zaworem naczynie, bo zapobiec rozlaniu się wody po pomieszczeniu. Wziąć klucz nastawny płaski i delikatnie odkręcić śrubunek. Trzeba natychmiast przerwać odkręcanie, gdy będzie słychać syk powietrza. Z zaworu może od razu zacząć wypływać też woda. Gdy nie będzie już słychać syku powietrza, należy zakręcić zawór i nałożyć głowicę termostatu. Po zakończeniu procedury można ustawić termostat na odpowiedni poziom grzania.

Zdarza się, że w przypadku grzejnika żeliwnego woda, zamiast wypływać, pryska na wszystkie strony. Warto mieć to na uwadze przy odpowietrzaniu takiego kaloryfera, zabezpieczyć ubranie i uszykować szmatkę do wytarcia wody.



Zdjęcie Stare żeliwne grzejniki odpowietrza się nieco inaczej. Zawór jest zwykle ukryty - trzeba zdjąć głowicę termostatu.

Samodzielne odpowietrzanie grzejników a wezwanie fachowca

W większości przypadków odpowietrzenie grzejnika można wykonać samodzielnie, zwłaszcza jeśli posiada on standardowy zawór odpowietrzający. Proces ten jest, jak widać po instrukcjach, stosunkowo łatwy i wymaga w zasadzie jedynie odpowiedniego klucza lub śrubokręta oraz naczynia na wodę. Samodzielne odpowietrzenie może szybko poprawić cyrkulację wody w grzejniku, zwiększając jego efektywność grzewczą.

Jednak w sytuacjach, gdy grzejnik nadal nie działa prawidłowo po odpowietrzeniu, grzanie jest nierównomierne, słychać nietypowe dźwięki lub istnieje problem z całą instalacją grzewczą, warto wezwać fachowca. Specjalista może dokładniej zdiagnozować problem i zapobiec ewentualnym usterkom.