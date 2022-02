Android jest systemem operacyjnym, który wspiera znaczną część smartfonów na rynku.

jest systemem operacyjnym, który wspiera znaczną część smartfonów na rynku. Dzięki jego aktualizacjom otrzymujemy nie tylko lepszą funkcjonalność, ale również nowe aspekty wizualne czy użytkowe telefonu.

Sprawdźmy, jak zainstalować najnowszą wersję Androida na naszym urządzeniu, ale najpierw upewnijmy się, czy nasz smartfon obsługuje najnowsze oprogramowanie.

Co to jest Android?

Android to system operacyjny, który od 2005 roku należy do firmy Google. Działa w podobny sposób jak systemy operacyjne na komputerach - Windows, Mac czy Linux. Różnica jest taka, że Android wykorzystywany jest głównie w smartfonach i tabletach, a w każdym z wyżej wymienionych przypadków funkcjonalność urządzenia zależna jest wyłącznie od nas i naszych potrzeb.

W porównaniu do iOS, Android jest systemem typu open source. Dostęp do kodu źródłowego aplikacji jest ogólnodostępny. Oznacza to, że każdy programista może zająć się tworzeniem modyfikacji oprogramowania lub konkretnych aplikacji przystosowanych pod Android. Wszystko po to, by użytkownik miał jak największą swobodę w korzystaniu ze smartfonu.

Android 12. Na jakie telefony?

Zanim zdecydujemy się na aktualizację naszego telefonu, upewnijmy się, czy nasz sprzęt jest przystosowany pod Android 12. Trzeba wiedzieć, że nie na wszystkich telefonach można zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. Kto może spodziewać się nowości?

Firma Samsung ogłosiła, że Android 12 będzie dostępny na wszystkie telefony firmy wydane od 2019 roku. Dla części z nich będzie to jednak ostatnia aktualizacja systemu. Firma Samsung jako jedna z pierwszych zadeklarowała się również do testowania systemu Android 12L - przystosowanego pod tablety i rozkładane telefony.

Google jako właściciel oprogramowania pozwolił sobie na udostępnienie Androida 12 dla telefonu Pixel 3, wydanego w 2018 roku i wszystkich następnych modeli. Asus oraz Xiaomi deklarują dostęp do nowego systemu dla wszystkich telefonów wydanych od 2020 roku. Reszta producentów decyduje się natomiast udostępnić najnowszą wersji Androida wyłącznie na swoich flagowcach, dla przykładu zrobiła tak Motorola .

Jedynym producentem pozbawionym dostępu do Android 12 jest Huawei. Wszystko z powodu konfliktu koreańskiej marki z Googlem. Huawei zmuszony został do stworzenia własnego oprogramowania - HarmonyOS.

Instagram Wideo

Aktualizacja Androida nie będzie również dostępna na telefonach marki Honor, za wyjątkiem Honor View 40. Spowodowane jest to tym, że firma przy wydawaniu poprzednich urządzeń podlegała jeszcze pod Huawei.

Jak zaktualizować Androida do najnowszej wersji?

Zanim podejmiemy się jakiejkolwiek aktualizacji, musimy sprawdzić, jaki system operacyjny posiada obecnie nasz telefon. Wersję Androida i poziom aktualizacji znajdziemy w Ustawieniach. Zazwyczaj na samym dole znajdują się opcje: System oraz Aktualizacja systemu. Gdy je wybierzemy, na ekranie zobaczymy informacje o wersji Androida i Aktualizacji zabezpieczeń Androida.

Zdjęcie Cofnięcie aktualizacji Androida działa na podobnych zasadach jak odinstalowanie oprogramowania. / Omar Marques/Zuma Press / Agencja FORUM

Powyższy sposób jest również ścieżką do uruchomienia najnowszych dostępnych aktualizacji oprogramowania. Po określeniu możliwości aktualizacji telefonu, należy postępować z instrukcjami podanymi na ekranie. Przeważnie aktualizacja Androida pojawia się w formie komunikatu na stronie głównej naszego telefonu albo na ekranie blokady. Gdy ją zauważymy, możemy od razu podjąć decyzję o instalacji, lub przełożyć ją na inny, dogodny dla nas moment.

Po uruchomieniu instalacji aktualizacji na ekranie wyświetli się pasek postępu. Może się zdarzyć, że w tym momencie nie będziemy mogli korzystać z większości funkcji smartfonu lub jego działanie będzie spowolnione. Sytuacja wróci do normy, gdy Android zostanie w pełni zainstalowany. W międzyczasie mogą się zdarzyć samoistne restarty urządzenia.

Jak cofnąć aktualizację Androida do najnowszej wersji?

Przejście na nową wersję Androida przeważnie kojarzy nam się z większymi możliwościami funkcjonalności. Niestety zdarza się, że nowsze wersje systemów operacyjnych sprawiają więcej kłopotów, niż ich poprzednie edycje. W takich sytuacjach można cofnąć aktualizację. Jak to zrobić?

Aktualizacje możemy odinstalować podobnie jak inne aplikacje na telefonie. Wchodzimy w Ustawienia, a następnie w Menedżer aplikacji. Odnajdujemy tam konkretną aktualizację i klikamy przycisk Odinstaluj.

Jeśli natomiast przedstawiony sposób nie zadziała, konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych. Przed rozpoczęciem tego procesu zaleca się zrobienie kopii zapasowej danych. Możemy ją wykonać, podpinając telefon kablem do komputera i przesyłając tam wszystkie pliki. Drugą możliwością jest przesłanie najważniejszych plików w chmurę. Po umieszczeniu danych w chmurze wchodzimy w Ustawienia, następnie w Osobiste, Kopię zapasową i kasowanie danych. To tam znajduje się opcja Przywróć ustawienia fabryczne. W ten sposób usunięte zostają aktualizacje, których nie potrzebujemy, a my możemy wrócić do korzystania z zaufanej poprzedniej wersji systemu.

