Numer zastrzeżony - co to?

Jeżeli kiedyś w trakcie otrzymywania połączenia ekran telefonu nie wyświetlał numeru dzwoniącego oznacza to, że numer był zastrzeżony. Ta funkcja pozwala na ukrycie naszego numeru w trakcie dzwonienia tak, aby odbiorca nie mógł go odczytać. Po co zastrzegać numer?

Powodów może być kilka. Jeden z przykładów to sytuacja, gdy podczas kontaktu z firmą lub instytucją nie chcemy, aby nasz numer mógł zostać zapisany i wykorzystywany np. do dalszych działań i kontaktów marketingowych.

Plus - jak zastrzec numer telefonu?

Zastrzeżenie numeru w Plusie jest proste, a do naszej dyspozycji oddano dwa sposoby na dokonanie tego. Pierwszy z nich pozwala jednorazowo zastrzec numer, dzięki czemu będzie on ukryty tylko podczas jednego, najbliższego połączenia. Później zostanie on wyświetlany już normalnie, jak wcześniej.

Jednorazowe zastrzeżenie numeru wymaga od nas wpisanie specjalnego kodu. Przechodzimy do ekranu wybierania numeru, a następnie wprowadzamy kod #31# i wpisujemy numer telefonu, na który chcemy zadzwonić. To sprawi, że nasz numer będzie zastrzeżony - ale tylko na czas jednego połączenia.

Stałe zastrzeżenie numeru w Plusie

Stałe zastrzeżenie numeru to druga z opcji, która jest dostępna dla użytkowników sieci Plus. W tym wypadku, jeżeli chcemy ukryć nasz numer na wiele połączeń, mamy dwie drogi. Pierwsza polega na skorzystaniu z aplikacji mobilnej Plus.

Opcja "Zastrzeżenie prezentacji własnego numeru" pozwala go ukryć przed odbiorcami naszych połączeń. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się do aplikacji mobilnej Plus i wejść w zakładkę "Usługi i pakiety" a następnie "Rozmowy". Jest to darmowe i można w dowolnym momencie zrezygnować z zastrzegania numeru.

Na koniec pozostaje jeszcze możliwość zastrzeżenia numeru z poziomu ustawień naszego telefonu. Zależnie od posiadanego modelu urządzenia, opcja ta może być dostępna z poziomu innego menu czy zakładki. Z reguły będzie ona widoczna z poziomu ustawień połączeń lub aplikacji telefonu. Tam znajdziemy możliwość ukrycia ID dzwoniącego.