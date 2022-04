Jak zobaczyć swój dom w Google Maps? To naprawdę proste

Technologia

Google Maps to potężne narzędzie nawigacyjne, które nie tylko doprowadzi nas do celu. Pozwala też zobaczyć dowolne miejsce na Ziemi. Dzięki aplikacji możemy wybrać się na wirtualny spacer po ulicach Nowego Jorku, Paryża czy Madrytu, a nawet zajrzeć do własnego ogródka. Jak zobaczyć swój dom w Google Maps?

Zdjęcie Aplikacja Google Maps pozwala użytkownikom wyszukać swój dom i zobaczyć go wirtualnie z perspektywy ulicy / /123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL