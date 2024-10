Spis treści: 01 Grzybobranie, czyli sezon już jest

02 Grzyby.pl - kompendium wiedzy grzybiarzy

03 Shroomify – Mushroom ID - atlas grzybów w telefonie

04 Rozpoznawanie grzybów zdjęciem - dobra aplikacja na grzyby

05 Aplikacje na grzyby - co warto pobrać?

Grzybobranie, czyli sezon już jest

Początek jesieni to okres, w którym coraz więcej osób zamiast towarzyskiego spaceru, proponuje znajomym i rodzinie grzybobranie. W polskich lasach pojawiać się będzie coraz więcej dorodnych okazów, które z pewnością urozmaicą niejeden obiad. Musimy jednak pamiętać, że wśród pięknych sów i podgrzybków czaić się będą również niejadalne, a czasem i trujące odmiany czy gatunki.

Jak rozróżniać grzyby? Teoretycznie, przed pójściem na grzybobranie moglibyśmy studiować podręcznik i atlas, aby przygotować się merytorycznie do tego przedsięwzięcia. W rzeczywistości nikt nie ma na to ani czasu, ani ochoty. Dlatego z pomocą przychodzą aplikacje do rozpoznawania grzybów. Jest ich kilka i są bardzo przydatne. Jakie apki są najlepsze?

Grzyby.pl - kompendium wiedzy grzybiarzy

W okresie grzybobrania naszym najlepszym przyjacielem będzie aplikacja grzyby.pl, którą odpalimy choćby w przeglądarce. Niech was nie zwiedzie jej dość archaiczny wygląd - serwis to prawdziwe kompendium wiedzy każdego szanującego się grzybiarza. Serwis jest budowany przez społeczność miłośników grzybów w kraju, a dane przesyłane przez użytkowników są weryfikowane przez moderację. Jeżeli waszą pasją są grzyby, to powinniście odwiedzić to miejsce.

Co znajdziemy na stronie grzyby.pl?

Miejsca występowania danych grzybów

Atlas przyrodnika

Raporty innych grzybiarzy

Radar grzybowy

Shroomify – Mushroom ID - atlas grzybów w telefonie

Poznaj swojego grzyba - przyda sie w tym aplikacja Shroomify Mushroom ID. To popularna aplikacja mobilna, która jest atlasem grzybów mieszczącym się w naszym smartfonie. W apce znajdziemy wiele przydatnych funkcji, nawet obsługę GPS. Dużą zaletą jest spora baza danych i dokładne opisy poszczególnych gatunków grzybów.

Jakie możliwości ma aplikacja Shroomify?

Lokalizacja GPS

Dokładne dane wielu gatunków grzybów

Rozpoznawanie grzybów po zdjęciu

Szukanie grzybów po kształcie, kolorze i innych cechach charakterystycznych

Rozpoznawanie grzybów zdjęciem - dobra aplikacja na grzyby

W sklepie Google Play znajdziemy aplikację o bardzo oczywistej nazwie - Rozpoznawanie grzybów zdjęciem. I program ten robi dokładnie to, co obiecuje. Pozwala nam na rozpoznanie znalezionego grzyba poprzez wykonanie zdjęcia aparatem naszego telefonu. Znaleziony okaz zostanie zidentyfikowany na podstawie bazy danych, którą omawiana apka ma naprawdę sporą.

Co oferuje ta aplikacja?

Zidentyfikuj każdego grzyba

Zapisywanie historii okazów

Atlas grzybów i baza wiedzy

Quizy na temat grzybów

Aplikacje na grzyby - co warto pobrać?

To nie wszystkie aplikacje do rozpoznawania grzybów. Na rynku mobilnych programów znajdziemy jeszcze kilka ciekawych opcji, które pomogą nam rozpoznać okazy z lasu:

mBDL - mobilny Bank Danych o Lasach

Aplikacja mobilna "Atlas grzybów"

Mushroomizer

A gdzie iść na grzyby? O dobrych miejscach do grzybobrania przeczytasz tutaj.