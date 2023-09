Jaki czytnik ebooków jest najlepszy i tani? Trudny wybór

Spis treści: 01 Co to jest czytnik ebooków i dlaczego tablet go nie zastąpi?

02 Jak wybrać czytnik ebooków?

03 Kindle, Pocketbook, InkBook - ranking czytników ebooków w 2023 roku

04 Skąd pobrać ebooki na czytnik? Nie tylko Legimi

Co to jest czytnik ebooków i dlaczego tablet go nie zastąpi?

Czytnik ebook to urządzenie, które pozwala jego właścicielowi na przechowywanie tysięcy różnych pozycji książkowych w pamięci. Wykorzystuje się go do ściągania, gromadzenia, a przede wszystkim czytania tekstów w formie cyfrowej. Daje możliwość przeglądania książek czy innych wirtualnych dokumentów.

Modele dostępne na rynku pozwalają na odczytywanie różnych formatów, w tym najpopularniejszych, jakimi są:

Reklama

Swoim wyglądem czytniki przypominają popularne tablety, jednak znacząco różnią się od nich swoimi parametrami. Czytnik ebook, dzięki dużej pamięci wewnętrznej, pozwala na przechowywanie tysięcy pozycji książkowych. Dzięki temu w jednym stosunkowo małym urządzeniu można zmieścić pokaźnych rozmiarów kolekcję, na którą - w przypadku książek drukowanych - konieczne byłoby wygospodarowanie bardzo dużej ilości miejsca.

Jak działają popularne czytniki ebooków? Najnowocześniejsze urządzenia do czytania mają za zadanie jak najwierniej imitować prawdziwe książki. Taki efekt można uzyskać poprzez zastosowanie specjalnego wyświetlacza, dzięki któremu podczas czytania oczy nie ulegają zmęczeniu - jak ma to miejsce w przypadku zwykłych tabletów. Nowoczesny ekran w ebookach, zamiast emitować światło, odbija je. Funkcję tego typu określa się mianem e-papieru. Ma ona więcej zalet, m.in. pozwala wydłużyć pracę urządzenia na jednym ładowaniu.

Tablety, których ekrany emitują światło, przy większym obciążeniu działają krótko. Nowoczesny czytnik ebook to możliwość czytania książek na jednym ładowaniu nawet przez kilka tygodni. Korzystny wpływ na wzrok oraz niski pobór energii to nie jedyne zalety, jakimi wyróżniają się nowoczesne czytniki. Zastosowanie specjalnego wyświetlacza to również gwarantowany komfort czytania nawet w dużym nasłonecznieniu. Jest to praktycznie niemożliwe przy wykorzystaniu standardowego tabletu.

Zdecydowana większość nowoczesnych czytników jak np. Kindle 11 zapewnia użytkownikom dostęp do specjalnej aplikacji. Poprzez podłączenie ebooka do sieci internetowej można z łatwością odwiedzić wirtualny sklep z pozycjami książkowymi i wybrać konkretne pozycje. Ich zakup spowoduje automatyczne pobranie do pamięci urządzenia. Drugą możliwością jest zapisanie zakupionej pozycji w Chmurze. To ogromna zaleta, ponieważ zaledwie kilka minut po zakupieniu i pobraniu książki, można przystąpić do jej czytania. Znika tym samym konieczność odwiedzania księgarni czy zamawiania książek do domu. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, masz dostęp do wirtualnego sklepu i ogromnej liczby różnych pozycji w formie elektronicznej. Wygodną opcją jest także możliwość wgrania ebooków na urządzenie za pomocą np. kabla USB. Rozwiązanie to jest polecane głównie osobom, które dotychczas korzystały z nich na komputerze i chciałyby mieć możliwość czytania w podróży.



Obawiasz się, że nowoczesna technologia nie spełni Twoich oczekiwań? Dostępne na rynku modele zadowalają najbardziej wymagających czytelników. Dla przykładu Kindle Paperwhite ma imitujący papier ekran. Podczas obsługi zapewnia więc wrażenie, jakby czytało się prawdziwą, papierową książkę.

Jak wybrać czytnik ebooków?

Decydując się na zakup czytnika ebooków, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów, które wpływają na wygodę jego użytkowania. Na rynku dostępnych jest szereg różnorodnych modeli, dlatego należy mieć na uwadze ich najważniejsze parametry.

Kluczowy jest sam rozmiar czytnika. Urządzenia te mogą mieć przekątną ekranu od 6’’ poprzez 8’’. Dostępne są także modele z przekątną 10’’. Im większy ekran, tym wygodniejsze korzystanie z czytnika. Trzeba jednak pamiętać, że sprzęt będzie wówczas zajmował także więcej miejsca i trudniej będzie go zmieścić do torebki.

Przy wyborze czytnika ebooków nie bez znaczenia jest także rozdzielczość wyświetlania, kontrast i liczba poziomów szarości. Najlepiej, jeżeli każdy z tych parametrów ma jak najwyższe wartości. Część modeli może być wyposażona także w technologię e-ink, gdzie wewnątrz ekranu znajdują się naładowane elektrycznie drobinki atramentu, układające się w piksele. Dodatkowym plusem może być również podświetlenie LED. Wówczas w górnej części urządzenia znajdują się diody, które ułatwiają czytanie po zmroku. Najlepiej, jeżeli występuje także możliwość stopniowego regulowania ich natężenia.

Ważnym aspektem jest również czas pracy na jednym naładowaniu. Należy przy tym pamiętać, że na zużycie baterii ma wpływ wiele czynników takich jak wielkość ekranu, ustawienie poziomu jasności, połączenie z WiFi czy korzystanie z dodatkowych funkcji urządzenia. Najmocniejsze czytniki w standardowym trybie pracy umożliwiają korzystanie z nich nawet do miesiąca bez konieczności ich ładowania.

Kindle, Pocketbook, InkBook - ranking czytników ebooków w 2023 roku

Jednym z najpopularniejszych modeli czytników jest Kindle Paperwhite. Urządzenie od firmy Amazon zostało wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 6,8’’ z podświetleniem ekranu oraz możliwością skalowania odcieni szarości w 16-stopniowej skali. Jego innymi parametrami, które zasługują na uwagę, są:

zoptymalizowana technologia czcionek,

nieduże wymiary: 174 × 125 × 8,1 mm,

bezpłatne przechowywanie w chmurze serwisu Amazon,

10 tygodni pracy na zoptymalizowanym cyklu użytkowania,

szybkie ładowanie, zaledwie 2,5 godziny do pełnego akumulatora.

Kindle 11 to kolejna propozycja od Amazona dla użytkowników ceniących sobie wysoką jakość urządzeń. W modelu zastosowano 6’’ wyświetlacz oraz możliwość ustawienia poziomu szarości w 16-stopniowej skali. Parametrami, o których warto wspomnieć, są także:

darmowe przechowywanie danych w chmurze Amazon,

6 tygodni pracy na zoptymalizowanym cyklu użytkowania,

szybkie ładowanie, nawet 2 godziny do pełnego naładowania,

niska waga, urządzenie waży zaledwie 158 gramów.

Popularną serią czytników ebook jest Pocketbook. Zależnie od wybranego modelu można liczyć na wyświetlacz o przekątnej 6’’ czy nawet 9,7’’. Urządzenie obsługuje wiele różnych formatów, w tym MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, DOC. Najważniejszymi parametrami Pocketbook są:

wyświetlacz w technologii e-ink,

podświetlanie ekranu,

czytnik kart pamięci,

wysoka rozdzielczość ekranu.

Chętnie wybieranymi są także czytniki InkBook. Mają one ekrany o przekątnej 6’’ lub 7,8’’. Parametrami zasługującymi na uwagę użytkowników są natomiast m.in.:

komunikacja Bluetooth,

duża pojemność pamięci wbudowanej,

funkcja podświetlenia,

czytnik kart pamięci.

Który czytnik do ebooków wybrać? Przede wszystkim warto uwzględnić budżet, jakim się dysponuje. Dzięki ustaleniu maksymalnej ceny zakupu można zawęzić krąg poszukiwań, co pozwoli skupić się na parametrach technicznych. Wybierając urządzenie, warto zwrócić uwagę, aby gwarantowało ono jak najlepsze doznania z czytania i nie wpływało negatywnie na wzrok. Dla wielu osób ważna będzie także możliwość dodatkowego rozszerzenia pamięci wbudowanej o kartę pamięci, co oferuje tylko część modeli.

Skąd pobrać ebooki na czytnik? Nie tylko Legimi

Mając już czytnik ebook, warto poznać miejsca, gdzie można szybko i w dobrej cenie kupić różnorodne pozycje do ściągnięcia czy odsłuchania.

Najpopularniejszym serwisem wśród użytkowników czytników jest Legimi, gdzie dostępne są ebooki i audiobooki.

Coraz większym zainteresowaniem cieczy się także Empik Go. Obie strony oferują swoim użytkownikom dostęp do różnorodnych pozycji książkowych. Można wybrać plan abonamentowy dopasowany do swoich potrzeb. W najwyższych wariantach, które nie przekraczają 50 złotych miesięcznie, nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę odsłuchiwanych ebooków.