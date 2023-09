Jaki telefon do 2000 zł kupić we wrześniu 2023 roku? Ranking

Spis treści: 01 Najlepszy telefon do 2000 zł. Co wybrać?

02 Jaki aparat w telefonie?

03 Ekran w telefonie do 2000 zł

04 OnePlus Nord 2 - dobry telefon do 2000 zł

05 Motorola Edge 30 neo to dobry stosunek jakości do ceny

06 Samsung Galaxy A52s - koreański król wydajności za 1600 zł

07 ASUS ZenFone 8, telefon mocny, nieduży za 1799 zł

08 realme 11 Pro - efektowny, ładny, za 1999 zł

09 Jaki telefon kupić? Sprawdź poradnik

Najlepszy telefon do 2000 zł. Co wybrać?

Dobry telefon do 2000 zł to nie tylko urządzenie do dzwonienia i odbierania wiadomości. W tej cenie możemy znaleźć sprzęt, który zachwyci nas bardzo dobrym aparatem i podzespołami gwarantującymi dobrą pracę przez lata. Nie bez powodu Polacy kochają urządzenia kosztujące w granicach 2000 zł - to sprzęt, który oferuje bardzo dużo za znacznie mniejszą kwotę, niż w przypadku flagowców.

Standardem w tym pułapie cenowym jest zapas pamięci RAM (6, 8 lub więcej gigabajtów), odpowiednia przestrzeń pamięci na dane i wydajny procesor. Nie zadowoli nas jeden aparat - telefony ze średniej półki pozwalają robić zdjęcia dwoma, lub nawet trzema obiektywami z tyłu, a do tego na pokładzie jest kamera do selfie.

Jaki aparat w telefonie?

Kupując telefon do 2000 zł natrafimy na przeróżne matryce i wielkości. Niekoniecznie większa liczba pikseli musi przełożyć się na lepszej jakości zdjęcia. Ostatecznie wpływ na jakość mobilnej fotografii ma oprogramowanie i jasność obiektywu, jak również wielkość samej matrycy.

Stąd biorą się różnice pomiędzy smartfonami, gdy realme oferuje obiektyw 100 megapikseli, podczas gdy OnePlus z modelem Nord 2 "tylko" 50. Czy to źle? Wcale nie - w naszym zestawieniu wybraliśmy takie urządzenia, które dobrze łączą liczbę pikseli z efektem finalnym w postaci dobrych fotografii.

Ekran w telefonie do 2000 zł

Większy ekran nie musi być lepszy, tak samo jak mniejsza przekątna nie wpływa negatywnie na jego jakość. Dlatego w naszym zestawieniu znajdziemy aż 4 ekrany AMOLED i jeden P-OLED. Poza tym, każdy z prezentowanych telefonów można pochwalić za dobrą rozdzielczość. A co z wielkością? To kwestia mocno subiektywna, wszak nie każdy lubi bardzo duże telefony, inni zaś preferują możliwie największy ekran, jaki tylko da się kupić.

OnePlus Nord 2 - dobry telefon do 2000 zł

Chociaż od premiery tego telefonu minęło już trochę czasu, to nadal cieszy on się dużą popularnością. Uznanie dla OnePlus Nord 2 jest bardzo zasadne - świetny ekran wykonany w technologii Fluid AMOLED i bardzo dobre parametry aparatów za 1699 zł? W 2023 roku to nadal bardzo dobra oferta, która może być odpowiednia dla osób chcących kupić telefon do 2000 zł.

Zdjęcie OnePlus Nord 2. / OnePlus / materiały prasowe

Specyfikacja OnePlus Nord 2:

Ekran: 6,43" Fluid AMOLED, 2400 na 1080 pikseli, 90Hz

6,43" Fluid AMOLED, 2400 na 1080 pikseli, 90Hz Procesor: MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200 Pamięć RAM: 8GB

8GB Pamięć wbudowana: 128GB

128GB Aparat: 50 + 8 + 2 + 32 megapiksele

50 + 8 + 2 + 32 megapiksele Bateria: 4500 mAh

Niezła bateria (choć mogłaby być nieco większa) i 8GB RAM z procesorem MediaTek Dimensity 1200 zapewnią dobre działanie, a najlpeszym elementem Nord 2 chyba w dalszym ciągu pozostaje aparat. Główne szkło ma 50 megapikseli i dostarcza obrazki w wysokiej jakości, z dobrymi kolorami i rozpiętością tonalną. Miłym dodatkiem jest 5G - choć nadal nie jest to w Polsce wymóg, to warto taki telefon mieć.



Motorola Edge 30 neo to dobry stosunek jakości do ceny

Nie ma rankingu bez Motoroli, koniec i kropka. Popularny producent przekonuje do siebie coraz większą liczbę użytkowników, mając w ofercie nie tylko budżetowe aparaty, ale i świetnie flagowce czy średniaki. Przykładem ostatniej kategorii jest Motorola Edge 30 neo za 1499 zł. Telefon wygląda bardzo ładnie, jego design utrzymano w odpowiednich proporcjach między czymś ciekawym, a nudnym, choć użytecznym. Warto pamiętać, że nie jest to smartfon przeraźliwie duży - ekran 6,28" to ukłon w stronę fanów mniejszych urządzeń.

Zdjęcie Motorola edge 30 neo. / Motorola / materiały prasowe

Specyfikacja Motorola Edge 30 neo:

Ekran: 6,28" P-OLED, 2400 na 1080 pikseli, 144Hz

6,28" P-OLED, 2400 na 1080 pikseli, 144Hz Procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Qualcomm Snapdragon 695 5G Pamięć RAM: 8GB

8GB Pamięć wbudowana: 128GB

128GB Aparat: 64 + 13 + 32 megapikseli

64 + 13 + 32 megapikseli Bateria: 4020 mAh

Telefony Motoroli są w stanie służyć długo, a i w tym przypadku nie powinno być inaczej. W środku znajdziemy odpowiedni zapas mocy, chociaż pod znakiem zapytania może postawić go bateria. 4020 mAh to wynik odbiegający od oczekiwań. Poza tym, jest nieźle. Mamy dobry główny aparat, który jest wspierany przez dodatkowy obiektyw 13 megapikseli - i słusznie, bo dodatkowe szkiełko w postaci 2 Mpix wywołuje raczej śmiech.



Samsung Galaxy A52s - koreański król wydajności za 1600 zł

Za około 1600 złotych możemy sprawić sobie Samsunga Galaxy A52s, który ma na wyposażeniu elementy, z których słynie koreański producent. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 778G z ośmioma rdzeniami, a pamięć operacyjną stanowi 6GB RAM. Czy to dużo? Niby nie, ale w przypadku tego modelu Samsunga nie powinniśmy mieć problemów z wydajnym działaniem.

Zdjęcie Samsung Galaxy A52s. / Samsung / materiały prasowe

Specyfikacja Samsung Galaxy A52s:

Ekran: 6,5" SuperAMOLED, 2400 na 1080 pikseli, 120Hz

6,5" SuperAMOLED, 2400 na 1080 pikseli, 120Hz Procesor: Qualcomm Snapdragon 778G 8-rdzeniowy

Qualcomm Snapdragon 778G 8-rdzeniowy Pamięć RAM: 6GB

6GB Pamięć wbudowana: 128GB

128GB Aparat: 64 + 12 + 5 + 5 + 32 megapiksele

64 + 12 + 5 + 5 + 32 megapiksele Bateria: 4500 mAh

Po co w telefonie ekran SuperAMOLED? Przyda się do wyświetlania absolutnie wszystkiego, w tym również genialnych zdjęć. Te wykonamy przy pomocy aż 4 obiektywów - i to bez tego do selfie, ponieważ (co oczywiste) 32-pikselowa matryca znalazła się z przodu. Na pokładzie znalazło się również miejsce dla baterii o pojemności 4500 mAh. Jeszcze jakieś zalety? Oczywiście - to Samsung, więc kilkuletnie wsparcie aktualizacji i zabezpieczeń mamy w cenie.



ASUS ZenFone 8, telefon mocny, nieduży za 1799 zł

Smartfony od firmy ASUS nie cieszą się w Polsce dużą popularnością (jeszcze), choć mają zadatki na stanie się sprzedażowym hitem. Mowa przecież o popularnym producencie z dużym portfolio w segmencie urządzeń elektronicznych. ASUS ZenFone 8 kosztuje 1799 zł i poza dobrymi podzespołami ma pewną bardzo szczególną cechę - może zadecydować o tym, czy pokochacie ten telefon.

Zdjęcie ASUS ZenFone 8. / ASUS / materiały prasowe

Specyfikacja ASUS ZenFone 8:

Ekran: 5,92" AMOLED, 2400 na 1080 pikseli, 120Hz

5,92" AMOLED, 2400 na 1080 pikseli, 120Hz Procesor: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Pamięć RAM: 8GB

8GB Pamięć wbudowana: 128GB

128GB Aparat: 64 + 12 + 12 megapikseli

64 + 12 + 12 megapikseli Bateria: 4000 mAh

Chodzi bowiem o ekran, który jest... mały. AMOLED o rozdzielczości 2400 na 1080 i 120Hz ma jedynie 5,92" przekątnej, co jest sporym zaskoczeniem. Dziś standardem są ekrany o przekątnej przynajmniej 6 cali z hakiem, a tu taka niespodzianka. To duży plus dla osób, które niekoniecznie lubią duże urządzenia. Jakość samego ekranu jest oczywiście świetna - podobnie jak jakość zdjęć z głównego aparatu w rozdzielczości 64 megapikseli.



realme 11 Pro - efektowny, ładny, za 1999 zł

Na sam koniec prawdziwa perełka, bo jak inaczej nazwać tak elegancki z wyglądu smartfon? Telefon realme 11 Pro kosztuje 1999 zł i wygląda zjawiskowo. To najładniejszy telefon do 2000 zł - a przynajmniej jeden z kilku faworytów do tego zaszczytnego miana. Wizualny aspekt to nie jedyna jego zaleta. W środku znajdziemy sporo dobrego, m.in. duży, 6,7-calowy ekran wykonany w technologii AMOLED i 8GB RAM wraz ze sporym zapasem pamięci na dane użytkownika.

Zdjęcie realme 11 Pro. / realme / materiały prasowe

Specyfikacja realme 11 Pro:

Ekran: 6,7" AMOLED, 2412 na 1080 pikseli, 120Hz

6,7" AMOLED, 2412 na 1080 pikseli, 120Hz Procesor: MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050 Pamięć RAM: 8GB

8GB Pamięć wbudowana: 256GB

256GB Aparat: 100 + 2 + 16 megapikseli

100 + 2 + 16 megapikseli Bateria: 5000 mAh

W cenie realme 11 Pro otrzymujemy również największą baterię spośród proponowanych telefonów. Ogniwo o pojemności 5000 mAh naładujemy dość szybko, a to za sprawą mocnej ładowarki 67W i technologi SuperVOOC znanej z wielu urządzeń, np. flagowych telefonów OnePlus. Na plus zaliczyć trzeba również aparat - główna matryca ma 100 megapikseli. Fotografie wykonamy przy pomocy obiektywu f/1.75, a miłym dodatkiem jest 20-krotny zoom cyfrowy. Dostępne jest też nagrywanie w UHD 4K!



Jaki telefon kupić? Sprawdź poradnik

Zakup nowego telefonu powinien być przemyślany, dlatego warto sprawdzić najciekawsze modele dostępne na rynku:

