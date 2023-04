Spis treści: 01 Największy statek na świecie

Największy statek na świecie

Seawise Giant przez lata był uznawany za największy statek na świecie w kategorii jednostek towarowych. Mierzył on 458 metrów, a w najszerszym miejscu miał 69 metrów. Nośność statku przekraczała 564 tysiące ton. Jego budowa zaczęła w 1974 roku w Japonii.

Odpowiadała za nią stocznia Sumitomo Heavy Industries, Ltd. w Yokosuce. Zamawiającym był grecki armator, a jednostka pierwotnie mierzyła 376 metrów długości.

Statek w 1976 roku zmienił właściciela, którym stał się Uniwersal Petroleum Carriers Inc.. Ten uznał, że tankowiec jest za krótki, dlatego podjęto decyzję o jego rozcięciu i wydłużeniu go do 458 metrów. Co ciekawe, Seawise Giant rozpędzony do maksymalnej prędkości, do pełnego zatrzymania potrzebował aż 9 kilometrów. W 1988 roku jednostka została zbombardowana przez irackie lotnictwo w trakcie trwającej wojny iracko-irańskiej.

Poważne uszkodzenia sprawiły, że osiadła na mieliźnie w pobliżu wyspy Larak. Norweska firma Norman International zdecydowała się odkupić wrak. Został on odremontowany i ponownie wrócił do służby, pod nową nazwą - Happy Giant.

Największy statek na świecie w 2004 roku przestał być opłacalny. Jednostka została przekształcona w magazyn ropy naftowej i stacjonowała w pobliżu Kataru. Pod nazwą Knock Nevis magazyn był wykorzystywany do końca 2009 roku. Wówczas podjęto decyzję o zezłomowaniu jednostki, a prace przy tym przedsięwzięciu trwały kilka miesięcy.

Największe kontenerowce na świecie

Innym superstatkami są kontenerowce: Ever Alot (pojemność 24 004 kontenerów) oraz jego starszy brat Ever Ace (pojemność 23 992 kontenerów). Jednostki - w przeciwieństwie do Seawise Giant - nadal są w użyciu. Warto jednak zauważyć, że oba statki przepływając przez Kanał Sueski, wymagają specjalnej eskorty. Ma to na celu uniknięcie sytuacji z 2020 roku, kiedy mniejsza jednostka typu kontenerowiec zablokowała kanał.

W 2023 roku Ever Alot stracił tytuł największego kontenerowca na świecie. Chiński konglomerat stoczniowy China State Shipbuilding Corporation dostarczył wtedy armatorowi Mediterranean Shipping Company statek MSC Tessa, który może się pochwalić pokładem o powierzchni około czterech boisk piłkarskich!

Kontenerowiec MSC Tessa ma 399,99 m długości oraz 61,5 m szerokości i może obsłużyć ponad 240 tysięcy ton ładunku. To pierwszy statek, który osiągnął tak dużą ładowność i jest w stanie przewozić 24 116 kontenerów.

Zdjęcie Kontenerowiec MSC Tessa może pomieścić ponad 24 tys. kontenerów / China State Shipbuilding Corporation / materiały prasowe

Największe tankowce na świecie

Na szczególną uwagę zasługują także tankowce klasy TI. Jest to cała flota statków o długości 380 m. Zaliczają się do niej aż 4 jednostki:

● TI Europe,

● TI Africa,

● TI Asia,

● TI Oceania.

Zostały one wybudowane na przełomie 2002 i 2003 roku. Początkowo nosiły one inne nazwy, ale w 2004 roku zmieniły swojego właściciela. Wówczas zdecydowano się na ujednolicenie ich nazewnictwa.

Największe statki pasażerskie na świecie

Długie rejsy w ekskluzywnych warunkach to doskonały pomysł na spędzanie wakacji. Tego typu atrakcje nie byłyby możliwe bez odpowiednio skonstruowanych i wyposażonych jednostek pasażerskich.

Wiele osób decyduje się więc, aby miejscem ich wypoczynku był największy statek pasażerski na świecie. Wymiary imponują, gdyż giganci mórz i oceanów to potężne okręty.

Okazuje się, lider w tej kategorii dopiero powstaje i jest nim jednostka Icon Of The Seas, której budowa rozpoczęła się w 2022 roku. Statek będzie mierzył 365 m, a na jego pokładzie będzie mogło przebywać ponad 7,6 tysiąca pasażerów oraz 2,3 tysiąca członków załogi. Pierwsze rejsy Icon Of The Seas mają odbyć się w styczniu 2024 roku, ale już teraz można zarezerwować miejsce.

Zdjęcie Icon of the Seas będzie największym i jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska statków pasażerskich na świecie. / Royal Caribbean / materiały prasowe

Obecnie największy statek z grupy jednostek pasażerskich to Wonder of the Seas, który ma 362 m długości, 64 m szerokości. Do dyspozycji rejsowiczów oddanych jest 16 pokładów. Na statku znajduje się m.in. centrum SPA, lodowisko, Royal Theater, a nawet boisko do mini golfa.

Jednostkami o takiej samej długości, jednak nieco węższymi są:

● Symphony of the Seas,

● Harmony of the Seas,

● Allure of the Seas,

● Oasis of The Seas.

Wszystkie wspomniane okręty, łącznie z Icon of the Seas, należą do jednego armatora, którym jest Royal Caribbean International.

Czy Titanic był największym statkiem na świecie?

Titanic to jedna z najsłynniejszych jednostek wycieczkowych, głównie ze względu na ekranizację historii, która się z nim wiąże. Czy jednak był to największy statek na świecie na swoje czasy?

Okazuje się, że w dniu wodowania, Titanic był drugim co do wielkości statkiem rejsowym. Jego długość całkowita wynosiła prawie 269 m, a szerokość 29,5 m. W najwyższym miejscu, od stępki po czubek komina mierzył nieco ponad 53 m. Jednostka była uważana za jedną z najnowocześniejszych na tamte czasy, jednak nie trwało to długo.

Podczas swojego dziewiczego rejsu, statek zderzył się z górą lodową i zatonął.