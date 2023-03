Chiny wyprodukowały największy kontenerowiec na świecie

Kontenerowiec MSC Tessa mierzy 399,99 m długości oraz 61,5 m szerokości i może obsłużyć ponad 240 000 ton ładunku - jest to pierwszy statek, który osiągnął tak dużą ładowność i jest w stanie przewozić ponad 24 000 kontenerów TEU (6,10 x 2,44 x 2,59 m lub mniej więcej 39 metrów sześciennych pojemności). Co jednak ciekawe, udało się to uzyskać przy niemal identycznych wymiarach jak dziesiątki, a może nawet setki poprzednich rekordzistów w tym zakresie, jak choćby kontenerowiec Maersk Triple-E z 2011 roku i jego następcy.

MSC Tessa pozwala przewozić ponad 24 tys. kontenerów

Ba, w przyszłości MSC Tessa zostanie zastąpiony przez MSC Irina i MSC Loreto, produkowane na zamówienie tego samego klienta, które będą przewozić kilkaset kontenerów więcej, ale fizycznie będą praktycznie tego samego rozmiaru, co pokazuje możliwości chińskiej stoczni China State Shipbuilding Corporation. A skoro przy rozmiarach jesteśmy, to MSC Tessa może i jest rekordzistą, jeśli chodzi o ładowność, ale do "prawdziwego" rekordu wielkości nieco mu zabrakło.



Największy statek w historii, supertankowiec Seawise Giant, miał 458,45 m długości i 68,6 m szerokości i został zbudowany pod koniec lat 70. Warto wspomnieć, że jednostka znana w późniejszym czasie jako TT Knock Nevi, została zatopiona w 1988 roku przez irackie siły powietrzne, a następnie odratowana i naprawiona, aby powrócić do służby w 1991 roku i ostatecznie zakończyć swój żywot w 2009 roku.

Kontenerowce nie przypominają jednak supertankowców i mają większe ograniczenia, np. porty nakładają limity wielkości na jednostki takie jak MSC Tessa, a jej wymiary prawdopodobnie wyznaczają obecne możliwości i potrzeba będzie nowej infrastruktury, by obsłużyć większe konstrukcje.

Stoczniowcy koncentrują się więc nie na rozmiarze kontenerowców, ale optymalizacji konstrukcji statków, aby zmieścić jak najwięcej kontenerów na ich pokładzie. Niezwykle imponujące jest to, że w ciągu 12 lat, odkąd Maersk Triple-E o pojemności 18 000 kontenerów został zwodowany, udało się zwiększyć pojemność o blisko 34 proc.

MSC Tessa koncentruje się na efektywności, a główną innowacją jest tu system redukcji oporu oparty na tzw. smarowaniu powietrzem, który według CSSC zmniejsza zużycie energii, a tym samym emisje, nawet o 4%. Nadal jest to jednak morski olej napędowy i bez żadnych realnych zamienników trudno sobie wyobrazić takiego giganta z zerową emisją.