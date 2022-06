Zostało podpisane porozumienie w sprawie ujednolicenia wzoru portu do ładowania w smartfonach i innych urządzeniach elektronicznych. Najpóźniej od jesieni 2024 roku wszystkie smartfony na terenie Unii Europejskiej będą miały wbudowany jeden, ten sam port USB-C.

Najwięcej pracy nad dostosowaniem swoich urządzeń do nowych regulacji będzie miała firma Apple, która korzysta z wielu, niekiedy bardzo różniących się od konkurencji rozwiązań.

Porozumienie dotyczy nie tylko portów do ładowania w smartfonach, ale także w tabletach, aparatach fotograficznych, słuchawkach, przenośnych konsolach do gier czy czytnikach e-booków.

Nowe prawo, które wejdzie w życie w ciągu 24 miesięcy od jego ratyfikowania (co najpewniej stanie się we wrześniu 2022), zobliguje producentów urządzeń elektronicznych do umieszczania tylko jednego typu portu do ładowania.

Koniec posiadania wielu ładowarek! Załadujemy telefon tylko jednym kablem

Jak się okazuje Parlament Europejski od ponad dekady próbował zmusić światowych gigantów do porozumienia.

W 2018 roku połowa użytkowników urządzeń na terenie UE korzystali z portów do ładowania typu USB micro-B. 29 proc. miało złącze USB-C, a 21 proc. - Lightning.