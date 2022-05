Elon Musk jest jedną z najbardziej wyrazistych osób a internecie. Wielokrotnie już udowodnił, że nie rzuca słów na wiatr, a w razie konieczności potrafi działać stanowczo. Pokazał to ostatnio, gdy postanowił kupić Twittera. Nie inaczej było w sytuacji, gdy Ukraina zawróciła się do niego o pomoc.

Pod koniec lutego wojska rosyjskie najechały Ukrainę. Ciągłe walki, naloty lotnicze i ostrzał rakietowy od początku wojny stwarzają realne zagrożenie dla życia obywateli Ukrainy. Jest to też niebezpieczne dla całej infrastruktury naszych wschodnich sąsiadów. Ukraińcy bali się, że w pewnym momencie mogą zostać całkowicie odcięci od sieci. Wtedy przedstawiciele Ukrainy zwrócili się z prośbą do Elona Muska o to, by udostępnił swój satelitarny internet w Ukrainie. Miliarder przeprowadził sprawną mobilizację i po krótkim czasie zostały zrealizowane pierwsze dostawy sprzętu potrzebnego do odbioru internetu Starlink.

Na szczęście Rosjanie nie doprowadzili do sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie z dobroci Elona Muska. Jednak już wcześniej Mychajło Fedorow w rozmowie z The Washington Post chwalił Starlinka. Wicepremier Ukrainy zwrócił uwagę na stabilność i prędkość połączenia, którą zauważył, gdy z ciekawości postanowił sprawdzić aparaturę od Muska.

Jakość łącza jest doskonała. Używają go tysiące, w strefie z tysiącami terminali, a w co drugi dzień przyjeżdża kolejna ich dostawa powiedział Mychajło Fedorow w rozmowie z The Washington Post

Okazuje się, że Ukraińcy jednak używają internetu satelitarnego Elona Muska. Mychajło Fedorow poinformował na Twitterze o tym, że dziennie ponad 150 tysięcy użytkowników z Ukrainy korzysta ze Starlinka. Wicepremier Ukrainy skonstatował, że "Ukraina pozostanie połączona, choćby nie wiem co!". Jak wskazuje portal NBC News, z internetu Muska korzystają nie tylko zwykli obywatele, lecz również publiczne instytucje. Starlink ma być szczególnie użyteczny w przypadku pacjentów w szpitalach.

