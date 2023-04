Jedzie ogromne wsparcie dla Rosjan. To "superpotężne" czołgi

Kreml wysłał wsparcie w postaci "starożytnych" czołgów

Entuzjaści militariów podkreślają, że użycie tak starych czołgów, które pamiętają jeszcze tłumienie antysowieckiego powstania na Węgrzech w 1956 roku, to dowód na opłakany stan rosyjskiej armii po wyczerpującym dla niej ponad roku wojny w Ukrainie. Wszystko wskazuje na to, że Rosja bardziej stawia teraz na obronę, niż atak. Analitycy obawiają się, że Kreml może dokonać sabotażu jądrowego, by powstrzymać Ukraińców .

Głównie w Ukrainie rosyjska armia stosuje na froncie nowsze czołgi T-72 czy T-80, ale uzbierało się też sporo supernowoczesnych T-90. Wysyłka do Ukrainy zabytkowych czołgów T-54 czy T-55 nie mieści się w głowie. Te maszyny to trupiarki na gąsienicach. Nie mają odpowiedniego pancerza czy systemów obrony. Zniszczenie takich pojazdów będzie możliwe nawet najprostszymi wyrzutniami przeciwpancernymi czy większymi granatami zrzucanymi z dronów.