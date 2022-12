Reklama

Czemu to takie ważne? Reaktory fuzji jądrowej mają pozwolić produkować tanią i w pełni przyjazną środowisku energię, która w kwestii efektywności bije na głowę paliwa kopalne i odnawialne źródła energii. Co więcej, są bezpieczne i nie generują odpadów promieniotwórczych jak reaktory jądrowe, bo reakcja termojądrowa to zjawisko polegające na łączeniu, a nie rozpadzie pierwiastków, któremu towarzyszy wydzielenie olbrzymich ilości energii.

To właśnie dlatego nad sztucznymi słońcami pracuje wiele krajów, które od lat 50. XX wieku próbują ujarzmić cząstki w silnym polu magnetycznym i przy wysokiej temperaturze, co pozwolić ma uzyskać dodatni bilans energetyczny. I jeśli informacje podawane przez media okażą się prawdziwe, w końcu się udało!

Zysk energii z fuzji jądrowej jest większy niż przewidywano

Zdaniem Financial Times w procesie fuzji jądrowej przeprowadzonej w Lawrence Livermore National Laboratory - obiekcie wielkości stadionu sportowego wyposażonego w 192 lasery - udało się uzyskać 2,5 megadżuli energii, podczas gdy do zasilania laserów zużyto 2,1 megadżula energii, co oznacza zysk energetyczny rzędu 20 proc. Podczas konferencji zorganizowanej przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych ogłoszono, że zysk energetyczny wynosił ponad 50 proc.

Podczas eksperymentu do zasilania laserów użyto 2,05 megadżuli energii, a wygenerowano 3,15 MJ. To oznacza ponad 50 proc. energii więcej, niż zostało dostarczone. To pierwszy raz, kiedy uzyskano znaczny przyrost energii.

Ten monumentalny przełom naukowy jest kamieniem milowym dla przyszłości czystej energii. powiedział senator Alex Padilla z Kalifornii

- Zapłon pozwala nam po raz pierwszy odtworzyć pewne warunki, które występują tylko w gwiazdach i Słońcu. Ten kamień milowy przybliża nas o jeden znaczący krok do możliwości zasilania naszego społeczeństwa energią termojądrową o zerowej zawartości węgla — powiedziała Sekretarz energii USA Jennifer Granholm — Gdybyśmy mogli rozwinąć energię termojądrową, moglibyśmy użyć jej do produkcji czystej energii elektrycznej, paliw transportowych, energii dla przemysłu ciężkiego i wielu innych.