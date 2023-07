Ukraińcy czynią postępy w obwodzie zaporoskim

Pokonanie rowów nie będzie większym problemem dla kolejnych pojazdów, podobnie jak widoczne na filmie zęby smoka, które już wielokrotnie były niszczone przez ciężkie pojazdy znajdujące się we flocie Sił Zbrojnych Ukrainy. Analitycy podają, że to, co widzimy na filmie, to pierwszy kontakt Ukraińców ze słynną Linią Surowikina, której nazwa pochodzi od Siergieja Władimirowicza Surowikina.

Jest to rosyjski wojskowy w stopniu generała armii, były dowódca wojsk rosyjskich w Syrii i Ukrainie. Przez jakiś czas prowadził on rosyjskie wojska na kierunku południowym. Obecnie słuch o nim zaginał, ponieważ uważa się, że wspierał on próbę zamachu stanu przez grupę Wagnera na czele z Jewgienijem Prigożynem.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje podane przez New Jork Times, że jesteśmy świadkami głównej części ukraińskiej kontrofensywy. Największe sukcesy SZU mają w okolicach Bachmutu, ale również właśnie na Zaporożu. W najnowszym wywiadzie, potwierdził to sam Władimir Putin. Stwierdził, że Ukraińcy znacząco zintensyfikowali ataki na pozycje rosyjskie w różnych częściach frontu.