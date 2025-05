Jak zmienia się klasa premium w liniach lotniczych?

Air France, Emirates i Lufthansa to niektóre z linii lotniczych, które zwracają szczególną uwagę na klasę pierwszą i udoskonalają ofertę luksusowych podróży dla chętnych, którzy są gotowi zapłacić za lot w przyjemniejszych warunkach.

Air France zaprezentowała niedawno swoją koncepcję najlepszych ofert premium. Skłania się ona ku luksusowemu doświadczeniu all-inclusive, które dyrektor generalny Ben Smith opisał jako "tak bliskie doświadczeniu prywatnego odrzutowca, jak to możliwe". La Première to nowy apartament, który już tej wiosny zadebiutuje w lotach Air France do Nowego Jorku i aż 19 Boeingów 777-300ER zostanie w niego wyposażonych.