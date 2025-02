Zwykle podczas lotów klasą ekonomiczną przyjmujemy dosyć niewygodne pozycje. Dyskomfort i brak możliwości odpoczynku w samolocie to odwieczny problem, o którym wspominają pasażerowie linii takich jak np. EasyJet, Ryanair czy Wizz Air .

Patrząc z perspektywy pragnienia większej wygody w samolocie, nadchodząca zmiana w postaci zainstalowania łóżek w klasie ekonomicznej na pokładzie samolotów linii Air New Zealand , brzmi jak spełnienie marzeń.

Czym w zasadzie jest zapowiadana od paru lat rewolucja w postaci Skynest ? To zestaw łóżek zainstalowanych na pokładzie samolotu na wybranych długodystansowych lotach. To gratka dla pasażerów klasy ekonomicznej , która umożliwi im wygodny odpoczynek w trakcie lotu.

Każde miejsce będzie mieć 200 cm długości oraz 56 cm szerokości , przy czym łóżka będą ustawione piętrowo. Taka przestrzeń będzie wyposażona w zasłonkę, która zapewni pasażerom prywatność - będzie to więc wyglądało nieco podobnie, jak w hotelach kapsułowych .

Usługa ma być udostępniona na najdłuższych trasach linii, konkretnie z Auckland do Nowego Jorku czy Chicago . Łóżka zostaną zamontowane na pokładzie Boeingów 787 . Przewoźnik zaznacza, że osoby wykupujące miejsce leżące zostaną wyposażone w koc, poduszkę i prześcieradło.

Korzystanie z łóżka jest ograniczone czasowo - możliwa ma być rezerwacja na cztery godziny, niezależnie od długości odbywanego lotu. W pakiecie do wykupionego miejsca leżącego mają być też dostępne zatyczki do uszu, lampka do czytania i port USB.