Warto tu dodać, że w zestawieniu znalazło się 25 najlepszych linii lotniczych typu "Full Service Airlines", czyli oferujących pełen zakres usług i zapewniających pasażerom wysoki standard podróży zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych . W przeciwieństwie do tanich linii lotniczych, koncentrują się na komforcie, wygodzie i dodatkowych usługach wliczonych w cenę biletu, jak bagaż czy posiłki i napoje na pokładzie.

Mimo że wiele linii lotniczych dodało dziesiąte miejsce w rzędzie w samolotach Boeing 777 i zmniejszyło odległość między siedzeniami w klasie ekonomicznej do 31-32 cali (z poprzednich 32-33 cali), Korean Air postanowiła nie podążać za tym trendem”.

Dzięki tej decyzji, linia lotnicza zapewnia pasażerom większy komfort, co stanowi istotny wyróżnik na tle konkurencji. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na wysoką pozycję Korean Air, była jej fuzja z Asiana Airlines (największa konsolidacja w historii azjatyckiego lotnictwa). To połączenie umożliwiło linii rozszerzenie oferty i wzmocnienie pozycji na rynku międzynarodowym, co również miało wpływ na uznanie jej za najlepszą linię lotniczą.