"Karaluchy" przetrwają wszystko. Innowacyjne drony dla Ukrainy

Robotyczny Karaluch jest zdalnie sterowany z odległości do 1,5 km, co zdaniem pomysłodawców pozwala ratować ludzkie życie i prowadzić działania wojenne w pobliżu pozycji wroga z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa operatora, a do tego minimalizuje ryzyko wykrycia.

Jest mały, zwinny i działa w każdym terenie

Również ze względu na mały rozmiar Targana, który jest też dzięki temu zwinny i wysoce mobilny w obszarach leśnych i krzaczastych.

Co więcej, chociaż dron waży niecałe 18 kg, to jest w stanie przenosić 30-kilogramowe ładunki, więc może okazać się przydatny także w zakresie dostarczania zaopatrzenia dla żołnierzy na polu walki (leki, opatrunki, żywność czy amunicja).

Modułowa konstrukcja wykorzystująca "gotowe" komponenty, głównie przeznaczone do zastosowań komercyjnych, a nie wojskowych, pozwala z kolei znacząco obniżyć koszty i zwiększyć wielkość produkcji.