Pierwszy rosyjski atak na polskiego Rosomaka w Ukrainie. Jest nagranie

Zaledwie 2 tygodnie temu, w mediach społecznościowych pojawiło się ciekawe nagranie, mające po raz pierwszy pokazywać polskie transportowce KTO Rosomak na terytorium Ukrainy. Niestety, pierwszy pojazd polskiej produkcji już został porażony przez rosyjską armię. Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że pojazd został zaatakowany przy pomocy pocisku moździerzowego kal. 82 mm i zniszczony.

Jednak wszystko wskazuje na to, że Rosjanie kłamią i nasz Rosomak przetrwał to starcie, ponieważ po porażeniu ruszył się z miejsca. Nie wiadomo, w jakim stanie jest pojazd i załoga, ale poruszenie pojazdu to dobry znak, że żołnierzom nic się nie stało, a pojazd może dalej służyć na froncie. Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na oficjalne informacje podane przez SZU.

