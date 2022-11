Spotify Wrapped — co to jest?

Spotify Wrapped to muzyczne podsumowanie roku każdego z użytkowników streamingu Spotify. Aplikacja w pewnym momencie pod koniec roku (jednocześnie dla wszystkich) udostępnia spersonalizowany raport na temat muzyki, której słuchaliśmy w danym roku. Całość ubierana jest w atrakcyjną wizualnie prezentację w formie przypominającej np. instagramowe Stories.

Każdy z nas może się wówczas dowiedzieć, który ze słuchanych artystów odtwarzany był najczęściej, jaki utwór słuchaliśmy w nieustającej pętli, czy jakie gatunki znalazły się w gronie naszych ulubionych. Raport ten jest ciekawy, ale często i zaskakujący. Nie sposób pamiętać wszystkich piosenek odtwarzanych w ciągu roku.



Wisienką na torcie jest stworzenie listy stu najpopularniejszych utworów, które gościły w naszym odtwarzaczu. To świetna okazja do tego, aby wrócić wspomnieniami np. do piosenki słuchanej w czasie wyjazdu, czy prawdziwego hitu, który towarzyszył nam przez cały rok. Kiedy zatem pojawi się Spotify Wrapped 2022?

Reklama

Podsumowanie roku Spotify nadchodzi

Spotify Wrapped pojawia się z reguły w okresie końca listopada i początku grudnia. Tak przynajmniej bywało do tej pory i nic nie wskazuje, aby w tym roku sytuacja ta miała ulec zmianie. Twitterowy profil Spotify zdążył już podgrzać nieco atmosferę, prezentując specjalny hashtag wraz z okolicznościową emotikoną.

Wielce prawdopodobne, że Spotify Wrapped 2022 pojawi się do piątku 2 grudnia 2022 roku. Rozpoczęcie ostatniego miesiąca w roku to świetna okazja do tego, aby zagłębić się w ulubioną muzykę z 2022 roku i ruszyć ku świątecznym przygotowaniom. Niektórzy plotkowali, że podsumowanie może ukazać się jeszcze w listopadzie, ale to grudzień wydaje się bardziej prawdopodobnym.

Co ciekawe, do promocji tegorocznej edycji Spotify Wrapped zaangażowani zostali popularni piłkarze. Jak się okazuje, na muzyczne podsumowanie czeka sam Robert Lewandowski i holender Frenkie de Jong.

Na zabicie czasu

Jeżeli nie możecie doczekać się Spotify Wrapped 2022, możecie sprawdzić, kto wystąpiłby na waszym festiwalu marzeń. Mowa oczywiście o Spotify Instafest, czyli nowej apce w sieci, która przy pomocy waszych danych odtwarzania przygotuje lineup wyjątkowego festiwalu muzycznego.



Zdjęcie Spotify Instafest / Dawid Szafraniak / archiwum prywatne

Czekają was zatem 3 dni wyśmienitej (bo ulubionej przez was) muzyki. Wygenerowana lista prezentowana jest w formie plakatu, którym można podzielić się w mediach społecznościowych lub zwyczajnie wysłać znajomym. Bardzo łatwo można przy okazji pokazać, że wcale nie słuchamy w kółko, tylko jednego muzyka...