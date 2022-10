Kiedy cofamy zegarki i czy smartfon zmieni czas z letniego na zimowy automatycznie?

Bezpieczeństwo Blackout w Polsce. Jak przygotować się na brak prądu?

Pytania o likwidację zmian czasu pojawiają się w przestrzeni publicznej od wielu lat. W 2018 r. Komisja Europejska przygotowała i przekazała państwom członkowskim projekt odpowiedniej dyrektywy, która zakładała przyjęcie przez poszczególne państwa wybranego indywidualnie stałego czasu przez cały rok. Ostateczne decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji zmian czasu jednak nie zapadły.

W 2021 r. został wydany przez Komisję Europejską komunikat w sprawie zmian czasu w latach 2022-2026, według którego wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej "muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia ze zmianami czasu".

W 2022 roku zmiana czasu letniego na zimowy nastąpi w ostatni weekend, w nocy z 29 na 30 października. Wówczas zegarki należy przestawić z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

Zmiana czasu w smartfonie z Androidem

Smartfon z systemem Android automatycznie zmienia czas z letniego na zimowy, o ile nie zostały zmienione domyślne ustawienia. Dodatkowo warto pamiętać, że większość smartfonów połączonych jest także z siecią komórkową, z której telefony również mogą czerpać informacje o aktualnej i prawidłowej godzinie.

By sprawdzić ustawienia zegarka w smartfonie z Androidem, należy wejść w ustawienia telefonu, a następnie przejść do zakładki "Zmień datę i godzinę". Aby zmieniać strefę czasową na podstawie lokalizacji, kliknij "Ustaw strefę czasową automatycznie", a potem "Używaj lokalizacji, aby ustawić strefę czasową".

Zmiana czasu na iPhone

iPhone nie jest w tym przypadku wyjątkiem, podobnie jak smartfony z systemem Android, posiada opcję automatycznej zmiany strefy czasowej oraz przejście z czasu letniego na zimowy.

W tym celu należy przejść do ustawień, a następnie do "Ogólne" i wybrać "Data i czas". Następnie zaznacz opcję "Ustaw automatycznie". Od tej pory iPhone będzie uzyskiwał bieżący czas z sieci komórkowej i korygował go odpowiednio.

Zmiana czasu na komputerze i laptopie

Komputery i laptopy od dawna znakomicie radzą sobie ze zmianą czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Potrafią to robić automatycznie, nawet kiedy nie są połączone z internetem. Wystarczy ustawić prawidłową strefę czasową, a cały proces odbywa się automatycznie. Aby to zrobić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na datę i godzinę w prawym dolnym rogu ekranu. W menu wybrać "Ustaw datę/godzinę", a następnie włączyć polecenie "Automatycznie uwzględnij zmiany czasu".

