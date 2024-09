Apple zapowiedziało system operacyjny iOS 18 podczas czerwcowego WWDC24. Wtedy ujawniono najważniejsze nowości i przekazano, że aktualizacja zostanie udostępniona jesienią. Teraz podano konkretny termin, co nastąpiło podczas prezentacji nowych produktów, w tym smartfonów iPhone 16.

Kiedy finalna aktualizacja iOS 18?

Apple w trakcie dzisiejszej konferencji przekazało, że iOS 18 zostanie udostępniony dla wszystkich użytkowników zgodnych smartfonów 16 września. Nastąpi to więc na kilka dni przed rynkowym debiutem telefonów z serii iPhone 16, które trafią do sklepów 20 września.

Jeszcze dziś sfinalizowane oprogramowanie zostanie udostępnione deweloperom aplikacji oraz testerom w wersjach RC. Ci przez najbliższe kilka dni przetrą szlaki i sprawdzą, czy aktualizacja nie sprawia problemów, co jest bardzo istotne przed publiczną premierą dla milionów użytkowników.

Apple udostępni także macOS Sequoia i watchOS 11

Na iOS 18 nie koniec, bo Apple we wrześniu planuje również udostępnić inne systemy operacyjne na pozostałe urządzenia, których zapowiedź również odbyła się podczas WWDC24 w czerwcu. Mowa o macOS Sequoia dla Maców, watchOS 11 dla Apple Watchy, tvOS 18 dla Apple TV czy iPadOS 18 dla iPadów.

W międzyczasie Apple testuje już kolejne wersje systemów. Mowa o iOS i iPadOS 18.1 oraz macOS Sequoia 15.1, które wprowadzą pierwsze funkcje z pakietu Apple Intellligence. Na te aktualizacje poczekamy jednak dłużej, bo do października.

Lista smartfonów zgodnych z iOS 18

Jeśli macie telefon z logo nadgryzionego jabłka i zastanawiacie się nad tym, czy wasz smartfon również otrzyma aktualizację do iOS 18, to wykaz zgodnych modeli znajdziecie poniżej.

iPhone Xs, Xs Max i XR

iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro i 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max

iPhone SE 2. i 3. generacji

To oznacza, że aktualizacja iOS 18 trafi na te same telefony, które w zeszłym roku otrzymały uaktualnienie iOS 17.

Co nowego w iOS 18?

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone'ów, która wprowadza mnóstwo nowości. Na pierwsze funkcje z Apple Intelligence trzeba będzie poczekać do wydania z numerkiem 18.1, ale w tym miesiącu i tak jest na co czekać. Co nowego przygotowano?

Użytkownicy iPhone'ów zyskają przede wszystkim mnóstwo opcji z zakresu personalizacji, o które proszono od lat. Dotyczy to rozmieszczenia elementów na ekranie domowym, jak i wsparcia dla dodatkowych ikon w trybie ciemnym. Następnie mamy możliwość blokowania dostępu do poszczególnych apek z wykorzystaniem Face ID czy przebudowane centrum sterowania, gdzie pojawiła się obsługa kart grupujących poszczególne opcje.

Aktualizacja iOS 18 wprowadza również wiele nowości we wbudowanych w system aplikacjach. Znajdziemy tu przeprojektowane Zdjęcia, odświeżoną przeglądarkę Safari, nowe opcje dla Wiadomości, jak wysyłanie w późniejszym czasie czy wsparcie dla RCS. Pojawia się także zupełnie nowa aplikacja — Hasła czy tryb gier, który docenią fani mobilnej rozgrywki.

