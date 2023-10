Kiedy Spotify Wrapped 2023? My już chyba wiemy

Spotify Wrapped to coroczne podsumowanie naszej muzyki na Spotify. W atrakcyjnej formie graficznej poznajemy ulubione utwory, wykonawców czy podcasty. Kiedy pojawi się Spotify Wrapped 2023? Wiele wskazuje na to, że jest na to szansa w listopadzie.

Zdjęcie Spotify Wrapped 2023 - kiedy będzie podsumowanie? / 123RF/PICSEL