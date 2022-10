Kiedy telewizor pobiera najwięcej prądu i ile kosztuje oglądanie Netflixa?

Telewizor, tak jak wszystkie inne sprzęty podłączone do kontaktu pobiera energię elektryczną. Jednak to, ile prądu zużywa, zależy od wielu czynników - m.in. klasy energooszczędności , rodzaju matrycy czy korzystania z trybu uśpienia.

Czy telewizor pobiera dużo prądu?

Zużycie energii elektrycznej jest uzależnione od modelu urządzenia. Każdy sprzęt elektroniczny - również telewizory - wyposażone są w specjalną kartę produktu, w której wyszczególniona jest klasa energetyczna oraz prognozowane roczne zużycie prądu.

Zazwyczaj jest ono podawane przy użyciu jednego z dwóch parametrów:

szczytowy pobór mocy - informuje on o największym możliwym zapotrzebowaniu, przy wyborze najbardziej energochłonnych parametrów telewizora (np. wysoka jasność ekranu),

pobór podczas typowej pracy, czyli wartość uśredniona (uwzględnia ona również tryb czuwania)

Planując zakup telewizora, warto więc wybierać nowoczesne modele, które zużywają znacznie mniej prądu, niż starsze urządzenia.

Prawdziwymi pożeraczami prądu były stare telewizory kineskopowe, które dawno już wyszły z obiegu. Wyjątkowo duży pobór prądu cechował również modne jakiś czas temu telewizory plazmowe. Mimo świetnej jakości obrazu, szybko przestały się one cieszyć popularnością. Przyczyną tego stanu rzeczy było gigantyczne zapotrzebowanie na energię - często przekraczało ono 300 watów przy przekątnej ekranu 50 cali.



Im większy telewizor tym większe zużycie prądu?

Na to, ile prądu zużywa telewizor, wpływa również przekątna ekranu. Im większy telewizor, tym więcej prądu będzie pobierał podczas godziny pracy. Dzieje się tak, ponieważ podświetlenia wymaga większa powierzchnia matrycy.

Kupując duży telewizor należy więc zwrócić szczególną uwagę na jego parametry - energooszczędne modele potrafią skutecznie wyrównać różnice w poborze energii, związane z większą przekątną.

Ile prądu zużywa telewizor w ciągu godziny?

65-calowy telewizor LED w standardowym trybie pracy, w ciągu godziny oglądania ulubionego programu pobiera ok. 0,173 kilowatogodziny.

Trzeba jednak pamiętać, że niektóre czynniki mogą zwiększyć to zużycie. Należą do nich m.in. wysoka głośność czy ustawienie bardzo dużej jakości ekranu.

Czy telewizor w trybie czuwania zużywa dużo energii?

Wiele osób zastanawia się też, czy wyłączanie telewizora z prądu przyczyni się do dużych oszczędności? Niestety, raczej nie jest to możliwe. Większość modeli w trybie czuwania pobiera maksymalnie 0.5 wata, co daje koszt ok. 3 zł w skali roku. Mniej oszczędne modele mogą pobierać od 1-5 watów, co wciąż generuje wydatek maksymalnie 20 zł w roku.

Tryb czuwania został skonstruowany tak, by zużywał minimalną ilość energii, a jednocześnie ograniczał konieczność odłączania urządzenia od prądu.

