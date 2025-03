Kino, gry, zdjęcia, ruchome tapety w skali XXL. Czym jeszcze potrafią zachwycać nowoczesne projektory?

Kino - wciąż atrakcyjny spektakl czy relikt przeszłości?

W tym miejscu należy poczynić pewne zastrzeżenie: opisane powyżej wrażenia z wizyty w kinie to teoria - praktyka często bywa odmienna. Seans nie zawsze jest bowiem tak komfortowy, jakbyśmy tego chcieli. Szepty lub wręcz głośniejsze rozmowy oglądających, świecące smartfony, szeleszczące opakowania. Wszyscy to znamy, prawda?

Nie zapominajmy też, że wcześniej do kina musimy dojechać, co zwłaszcza w weekendy wiąże się z trudnościami ze znalezieniem miejsca parkingowego i staniem w kolejkach do kasy. A gdyby tak we własnym domu lub mieszkaniu odtworzyć same tylko dobre wrażenia, pozbawione wszelakich mankamentów? Dobra wiadomość jest taka, że obecna technologia jak najbardziej na to pozwala.

Nowoczesne projektory, takie jak Epson EH-LS650W, EF-21G i EF-22N, pozwalają cieszyć się kinem w domowym zaciszu na nieznanym przed laty poziomie. Co więcej, stają się przystępniejsze i nie dotyczą już wyłącznie najbogatszych. Dlaczego z tego nie skorzystać?

Magia kina czy domowy komfort? Nie musisz wybierać!

Zacznijmy jednak od obalenia być może jeszcze obecnych w ogólnej świadomości mitów: że montaż zaawansowanych projektorów jest trudny, a ich obsługa skomplikowana. Przeczy temu model ultrakrótkiego rzutu EH-LS650W: nic nie stoi mianowicie na przeszkodzie, by ustawić go tuż przy ścianie lub ekranie, co eliminuje konieczność skomplikowanego montowania urządzenia pod sufitem.

Dość powiedzieć, iż ustawiony zaledwie 3,2 cm od ściany EH-LS650W oferuje obraz o przekątnej 61 cali. Jeśli jednak zdecydujemy się na ustawienie lub montaż w nieco większej odległości ok. 30 cm, uzyskamy obraz o przekątnej aż 120 cali w rozdzielczości 4K. Jest to szczególnie wygodne w niewielkich pomieszczeniach. Co więcej, wbudowany system Android TV pozwala na płynne i wygodne korzystanie ze wszystkich popularnych serwisów streamingowych, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń.

Współczesne projektory potrafią znacznie więcej niż mogłoby się wydawać sponsorowane

Dla najbardziej wygodnych kinomanów przewidziano natomiast obsługę głosową z wykorzystaniem Asystenta Google - wystarczy wypowiedzieć tytuł, a projektor sam go znajdzie. Projektor podłączony, a film wybrany? Czas doświadczyć kinowych wrażeń we własnym salonie!

Magia kina w domowym zaciszu

Problemem w odtworzeniu kinowego klimatu we własnych czterech kątach może wydawać się konieczność zaciemnienia pomieszczenia. W praktyce nie jest to jednak kłopot, gdyż nawet w jasnych pokojach projektor EH-LS650W wyświetla obraz na poziomie 3600 lumenów i w kontraście 2 500 000:1. W praktyce oznacza to po prostu żywe kolory i głęboką czerń.

A co z dźwiękiem, czyli kolejną, na pierwszy rzut oka, przewagą kina? Otóż na drugi rzut oka owa przewaga znika: w przypadku modelu EH-LS650W mówimy bowiem o dźwięku przestrzennym 3D płynącym z wbudowanych głośników firmy YAMAHA o mocy 20W. Dodatkowa zaleta? Głośników można używać nie tylko razem z obrazem z projektora, ale też oddzielnie, łącząc je np. przez Bluetooth z odtwarzaczem na telefonie.

2-kilogramowe niepozorne „kostki”

Z kolei dla kinomanów, szukających nieco bardziej kompaktowych rozwiązań, Epson przewidział inteligentne mini projektory laserowe EF-21G i EF-22N. Te modele w formie niewielkich kostek ważą zaledwie 2,3 kg i mają 20 cm długości. Mimo swoich niewielkich rozmiarów potrafią wyświetlać obraz o przekątnej do 150 cali.

EF-21G wyróżnia się wysoką jasnością (1000 lumenów) i kontrastem 5 000 000:1, a automatyczna korekcja obrazu i zmotoryzowana ostrość sprawiają, że korzystanie z projektora jest niezwykle wręcz proste. Google TV lub łączność przez HDMI, sterowanie głosem, wbudowane dobre głośniki stereo - to wszystko bez zmian.

Czy kino domowe może konkurować z multipleksem? Zdecydowanie tak sponsorowane

Model EF-22N oferuje wszystkie funkcje EF-21G, a dodatkowo wzbogacony jest o pasywny radiator wzmacniający dźwięk. Ale jego największą zaletą jest obrotowy, 360-stopniowy stelaż. Daje on jednak pełną swobodę ustawienia projektor można skierować na sufit, podłogę lub skosy w pokojach na poddaszu. Spytacie po co? To wyobraźcie sobie, oprócz seansu na suficie oglądanego w łóżku, np. animację rozgwieżdżonego nieba, która pomoże zasnąć maluchowi albo szaleńczo kolorowy parkiet na domówce.

Nie samym kinem żyje człowiek

Wróćmy do modelu EH-LS650W, ponieważ to nie tylko świetne rozwiązanie do oglądania filmów, ale także do grania. Dzięki minimalnemu opóźnieniu (a dokładnie: poniżej 20 ms) projektor doskonale sprawdza się w dynamicznych grach, oferując płynność porównywalną do gamingowych monitorów. Dwa wejścia HDMI (w tym jedno ARC) umożliwiają podłączenie konsoli, odtwarzacza DVD czy innych urządzeń, a łączność WiFi i Miracast zapewnia pełną swobodę przesyłania obrazów. Wyświetlanie zdjęć czy ruchomych tapet w skali XXL również nie będzie problemem.

Wreszcie: długowieczność. Otóż producent zapewnia na wszystkie te modele gwarancję 60-miesięczną lub na 12 tys. godzin użytkowania. W praktyce, nawet przy codziennym korzystaniu przez pięć godzin dziennie, posłużą co najmniej 10 lat.

Nowoczesne projektory już dawno przestały być urządzeniami wyłącznie do wyświetlania filmów, oferując możliwość grania na wielkim ekranie, strumieniowego przesyłania treści i obsługi głosowej. Ale przede wszystkim: zamieniają każdy salon w prawdziwą salę kinową.

Materiał promocyjny