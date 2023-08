Google Doodle 4 sierpnia 2023 roku

Google Doodle co jakiś czas zaskakuje internautów wyjątkowymi kreacjami, które mają na celu przypominać ważne wydarzenia, celebrować rocznice i daty związane z historią czy istotnymi postaciami. To ciekawa odmiana od klasycznego loga Google, które wita nas w tej popularnej wyszukiwarce. 4 sierpnia 2023 roku Google Doodle zaskoczyło nas ponownie.

Po wejściu na stronę wyszukiwarki naszym oczom ukaże się para wyjątkowych okularów. To tak zwane kocie oczy, czyli oprawki do okularów "Harlequin". Nie są one jedna obiektem upamiętnienia samym w sobie. Bohaterką dzisiejszego Google Doodle jest Altina Schinasi - artystka urodzona 4 sierpnia 1907 roku w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Kim była pani Schinasi i dlaczego Google postanowiło ją upamiętnić?

Zdjęcie Altina Schinasi w Google Doodle. / Google Doodle / materiał zewnętrzny

Altina Schinasi - artystka z wpływem na świat

Altina Schinasi urodziła się ponad 100 lat temu w Nowym Jorku. Od młodzieńczych lat ceniła sztukę, pobierała nauki w ramach domowych korepetycji, a w wieku 12 lat przeniosła się do stanu Massachusetts. Później przytrafił jej się pobyt w Paryżu i pobieranie nauk w sztuce malarskiej od swojego kuzyna. Miało to ogromny wpływ na jej dalsze życie. Po powrocie do USA zamiast na studia udała się do szkoły artystycznej.



Jej kariera pełna była rzeźbiarstwa, dekorowania, ale także sztuki filmowej i wynalazków. To właśnie ta ostatnia dziedzina okazała się największym sukcesem w jej wykonaniu. Altina Schinasi zaprojektowała oprawki do okularów, które dziś określane są mianem "kocich oczu". Miało to miejsce w latach 20. XX wieku i były pierwszymi okularami przeznaczonymi dla kobiet.

Wyjątkowy styl zdobył ogromne uznanie na całym świecie, a przemysł produkcji okularów po raz pierwszy w historii zyskał kobiecą twarz. Wreszcie można było zerwać ze stereotypem, jakoby kobiety w okularach były mniej atrakcyjne. Oprawki te cieszą się popularnością do dziś.

Polska w Google Doodle? Nie inaczej

Chociaż dzisiejszy akcent w Google Doodle nie ma nic wspólnego z rodzimymi postaciami, to i tak wiele razy mieliśmy okazję do narodowego zadowolenia. Dla przykładu, w kwietniu tego roku w Google Doodle pojawiło się nawiązanie do Zofii Nasierowskiej i jej fotografii.