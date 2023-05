Kolumna bojowych Bradley w Ukrainie gotowa na wielką kontrofensywę

Ukraina chce szybko odzyskać Donbas i Krym

Coraz częściej mówi się, że kontrofensywa ruszy na wielu kierunkach, ale kluczowym ma być obwód zaporoski i doniecki, gdzie Siły Zbrojne Ukrainy chcą wyzwolić okupowane od wiosny ubiegłego roku miasta Melitopol, Berdiańsk czy Mariupol. Są one strategiczne pod względem dróg lądowego zaopatrzenia dla Krymu.

Analitycy sądzą, że ukraińska armia dokona kolejnego ataku na Most Krymski, by całkowicie go zniszczyć, a następnie odciąć półwysep od bezpośredniego połączenia z Rosją. Celem jest blokada zaopatrzenia. Jednocześnie żołnierze zaczną odzyskiwać miasta leżące na drodze zaopatrzenia już na tymczasowo okupowanych obszarach Ukrainy. Wówczas Krym powinien sam się szybko poddać. Przynajmniej tak stwierdził Ołeksij Arestowycz, były Doradca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Stany Zjednoczone zapowiedziały przekazanie Ukrainie łącznie 109 wozów Bradley w wersji M2A2 ODS, Góruje on nad standardowymi wozami piechoty takimi jak BWP-1 czy BWP-2 używanymi w Ukrainie. Przede wszystkim amerykański wóz ma znacznie lepszą optykę na podczerwień i w nocy. Na polu walki pojedynki wygrywa ten, kto pierwszy zauważy przeciwnika. M2A2 ODS Bradley zapewni w tym przewagę Ukraińcom. Przy tym dzięki systemowi informacji i kontroli walki FBCB2 umożliwia sprawną komunikację między wozami, koordynując atak.