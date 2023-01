Koniec produkcji kultowego Jumbo Jeta. Teraz czas na rewolucję

Ostatni Boeing 747 trafi do linii Atlas Air

Atlas Air będzie mogło cieszyć się swoim nowym nabytkiem niemal dokładnie w 54. rocznicę pierwszego lotu, który odbył się 9 lutego 1969 roku. Boeing 747, w zależności od wersji, mieścił od 220 do nawet 660 pasażerów. Takie maszyny latały w wielu liniach lotniczych, a to ze względu na fakt, że od końca lat 60. do początku XXI wieku, był to największy samolot pasażerski na świecie.

Nie można nie wspomnieć, że Jumbo Jet wciąż jest latającym domem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słynny Air Force One to mocno zmodyfikowana wersja właśnie Boeinga 747. Jedna z takich maszyn wynosi dla firmy Virgin Orbit, należącej do Richarda Bransona, rakietę z ładunkiem przeznaczonym do użytkowania na ziemskiej orbicie.