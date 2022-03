Posiadamy smartfon, który jest połączony z kontem Google. Jak możemy z tej synchronizacji zrezygnować? Przedstawiamy jakie skutki niesie ze sobą usunięcie konta, gdzie jest ono dostępne i czym się różni całkowita dezaktywacja, od częściowego wylogowania.

Konto Google: co stracimy przy jego usunięciu?

Usunięcie konta Google z telefonu wiąże się z utratą dostępu do niektórych aplikacji i usług. Stracimy powiązane z kontem zdjęcia czy pliki, jak również zablokowane zostaną nasze zakupy z YouTube i Google Play.

Dodatkowo nie będziemy mieć już dostępu do naszej skrzynki mailowej, chmury oraz zintegrowanego kalendarza. Jedyne, co nam pozostanie, to obsługa wyszukiwarki oraz map .

Jak usunąć konto Google z telefonu na stałe?

Usunięcie konta Google na stałe z poziomu telefonu możliwe jest przez "Ustawienia". To tam odnajdujemy zakładkę "Google" lub "Konta i synchronizacja" (w zależności od modelu telefonu). Wybieramy konto, które chcemy dezaktywować i przechodzimy w "Informacje, zabezpieczenia i personalizacja". System przeniesie nas do strony Google, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o naszym profilu.

W sekcji "Dane i prywatność" znajdziemy "Więcej opcji". To tutaj możliwe jest usunięcie konta. Finalizacja procesu dostępna jest po wciśnięciu przycisku "Usuń konto".

W iOS nie ma wbudowanych ustawień powiązanych z kontem Google, jak ma to miejsce w przypadku systemu Android . Usunięcie konta możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę. Wchodzimy na nasz profil Google, a następnie do zakładki "Dane i prywatność". Dalszy proces jest już taki sam jak we wcześniejszym przykładzie.

Jak usunąć konto Google z telefonu Samsung, Huawei, Xiaomi

Czy możemy tymczasowo zrezygnować z konta Google? Jak najbardziej! Zamiast usuwać całkowicie nasz profil, możemy wyłącznie wylogować się z niego na naszym telefonie.

Niezależnie, czy posiadamy telefon marki Samsung, Huawei czy Xiaomi, w każdym przypadku wylogowanie możliwe jest przez "Ustawienia".

Samsung - "Kopia zapasowa i konta" > "Konta" > Wybrane konto Google > "Usuń konto" .

- > > Wybrane konto Google > . Huawei - "Użytkownicy i konta" > Konto Google > "Usuń konto" .

- > Konto Google > . Xiaomi - "Konta i synchronizacja" > Konto Google > "Więcej" > "Usuń konto".

W większości przypadków opcja przywrócenia konta dostępna jest w tym samym miejscu, co dezaktywacja. Widnieje tam przycisk "Dodaj konto" lub znaczek plusika. Logujemy się do naszego konta, akceptujemy zgody, nadajemy ponownie uprawnienia do telefonu i możemy dalej korzystać ze wszystkich usług od Google.

