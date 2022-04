Pociski rakietowe woda powietrze SM-6 ERAM są od 2013 roku podstawowym elementem obrony powietrznej amerykańskiej floty. Ich pełna nazwa to RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM). Są przeznaczone do zwalczania załogowych i bezzałogowych samolotów i śmigłowców oraz pocisków manewrujących. Mogą też służyć jako pociski woda-woda do zwalczania jednostek pływających.

Korea Południowa zakupi pociski SM-6 ERAM za kwotę 606 milionów dolarów, podała agencja prasowa Yonhap 26 kwietnia. Pociski mają być odpowiedzią na rosnące zagrożenie rakietowe ze strony Korei Północnej, która w tym roku przeprowadziła test międzykontynentalnego pocisku Hwasong-17.

Reklama

Czytaj też: Korea Północna przeprowadziła udane testy "pocisku-potwora" Hwasong-17

Zasięg pocisków SM-6 ERAM różni się w zależności od źródeł. Oficjalne podają 240 km, eksperci sądzą, że może być znacznie większy i sięgać 370-460 km.

To pociski o długości 6,6 metrów i średnicy 0,5 metra. Ważą półtorej tony i wyposażone są w 64-kilogramową głowicę odłamkową. Mogą być wyposażone w półautomatyczny i automatyczny system naprowadzania.

Pociski SM-6 ERAM, poza US Navy, są na wyposażeniu także japońskiej i australijskiej marynarki wojennej.

Wideo youtube