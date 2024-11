Satelity Starlink to ciekawy projekt firmy SpaceX , którego celem jest stworzenie globalnej sieci internetowej o wysokiej prędkości. To ambitne przedsięwzięcie opiera się na rozmieszczeniu tysięcy małych satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Dzięki takiej konstelacji satelitów nawet najbardziej odległe zakątki świata mają szansę uzyskać dostęp do szybkiego i stabilnego internetu. Starlink to nie tylko obietnica lepszego połączenia dla osób mieszkających na obszarach słabo zaludnionych, ale również rozwiązanie dla przemysłu, transportu i innych dziedzin, gdzie niezawodny dostęp do sieci jest kluczowy. Satelity przelatują nad Ziemią w charakterystycznym sznurze. Stąd nazwa kosmiczny pociąg, którą się je określa.