Spis treści: 01 Ktoś korzysta z mojego WiFi. Jak to sprawdzić?

02 Jak zablokować komuś dostęp do WiFi?

03 Jak zmienić hasło do WiFi?

Ktoś korzysta z mojego WiFi. Jak to sprawdzić?

Jak możemy sprawdzić, czy ktoś korzysta z naszego WiFi? Najprostszym sposobem jest skorzystanie z aplikacji, którą udostępnił nam dostawca sieci lub producent routera. W takim programie wyświetlą nam się wszystkie urządzenia, które korzystają z naszej sieci. Jeżeli nie posiadamy takiej apki, istnieje inny, lecz równie prosty sposób na zweryfikowanie użytkowników internetu w naszym domu.

Wystarczy zalogować się do interfejsu routera. Robimy to w taki sam sposób, jak wówczas gdy chcielibyśmy zmienić hasło routera. W tym celu wpisujemy w pasek przeglądarki 192.168.1.1, co pozwoli nam się zalogować. Niezbędne dane są umieszczone na specjalnej naklejce na obudowie routera, lub w pudełku wraz z innymi informacjami.

Jeżeli ten sposób nie zadziała, to adres naszego routera jest inny - zdarza się to rzadko, ale jest możliwe. W takiej sytuacji musimy w pierwszej kolejności poznać właściwy adres. Aby to zrobić, korzystamy z kombinacji przycisków Windows + R, a następnie wpisujemy cmd, aby otworzyć wiersz poleceń. Tam wpisujemy [ipconfig] i wciskamy Enter. W wyświetlonych informacjach szukamy frazy Bramka domyślna lub Default Gateway - zaraz obok będzie przedstawiony adres naszego routera, który wpisujemy do przeglądarki. Po zalogowaniu się sprawdzimy aktywność w sieci. Dowiemy się, czy ktoś korzysta z naszego WiFi.

Jak zablokować komuś dostęp do WiFi?

Aby zablokować osobę korzystającą z naszej sieci WiFi bez zgody, należy zidentyfikować które urządzenie należy do tej osoby. Z listy podłączonych urządzeń musimy znaleźć te, które należą do nas (np. komputery, telefony itp.), a następnie sprawdzić, który z adresów nie pasuje do żadnego z posiadanych urządzeń. Kiedy wiemy już, który adres należy do złodzieja WiFi, pozostaje tylko odłączyć go od naszej sieci.

Sposób na zrobienie tego może się różnić w zależności od modelu urządzenia. Na szczęście w większości przypadków zablokujemy intruza przy pomocy interfejsu urządzenia, do którego uzyskaliśmy dostęp poprzez przeglądarkę. Gdy usuniemy złodzieja WiFi z sieci pozostaje nam zabezpieczyć się na przyszłość. W takiej sytuacji warto zmienić hasło do WiFI.

Należy zadbać o odpowiednio skomplikowany ciąg znaków i wysokiej jakości protokół zabezpieczenia. Najlepiej, jeżeli nasz router posiada standard szyfrowania sieci WPA3 lub ewentualnie WPA2-AES lub WPA2-TKIP. W przypadku braku obsługi nawet WPA2 konieczna może okazać się zamiania urządzenia na nowsze i wyposażone w lepsze zabezpieczenia. Pamiętajmy, że korzystanie z "darmowego" internetu przez intruza to jedno, ale w przypadku słabych zabezpieczeń możemy stać się ofiarami cyfrowych kradzieży i nie tylko.

Jak zmienić hasło do WiFi?

Zmiana hasła do WiFi jest prosta i w tym celu przyda nam się interfejs routera, o którym pisaliśmy wyżej. Wystarczy, że wpiszemy w przeglądarce adres 192.168.1.1 (lub inny, zależny od modelu urządzenia) i zalogujemy się do panelu interfejsu. Tam znajdziemy wiele przydatnych informacji na temat naszej sieci, jak również wiele opcji konfiguracji. Jedną z nich będzie właśnie zmiana hasła sieci.

Aby ustawić dobre hasło do WiFi, powinniśmy skorzystać z dość długiego ciągu znaków. Najlepiej, żeby zawierał litery różnej wielkości, cyfry, a także znaki specjalne - wszystko w nieoczywistej kombinacji. Z oczywistych względów powinniśmy unikać np. imion połączonych z datami urodzenia czy pseudonimów lub kultowego już "admin12345". Takie proste hasła da się łatwo złamać i dostać do naszej sieci.