Doom to gra komputerowa, którą zna prawie każdy fan gamingu. Tytuł ma już ponad 30 lat i w międzyczasie jest o nim co jakiś czas głośno za sprawą uruchamiania kultowego FPS-a na kolejnych, często nietypowych sprzętach. Tak jest z pewnością w przypadku robotów koszących marki Husqvarna.

Doom trafi na roboty koszące marki Husqvarna wraz z aktualizacją

Kultowy Doom został uruchomiony na robotach koszących wspomnianej firmy już wcześniej i pokaz możliwości zaprezentowano podczas DreamHack Winter 2023, który odbył się w dniach 23-26 listopada 2023 r. Wydarzenie przyciągnęło uwagę, bo granie na kosiarkach z pewnością było czymś nietypowym. Zobaczcie to koniecznie na poniższym wideo.

Wideo youtube

Husqvarna postanowiła więc pójść za ciosem i zdecydowała się na udostępnienie Dooma w postaci wersji shareware w formie aktualizacji, która wkrótce trafi na roboty koszące marki z serii Automower NERA. Proces ma rozpocząć się w kwietniu tego roku i potrwa do września. Producent twierdzi, że w ten sposób gra stanie się dostępna dla około 30 tys. właścicieli tych sprzętów, którzy następnie będą mogli sobie zagrać.



Przez ostatnie 30 lat nieustannie zadziwiała nas pasja i pomysłowość społeczności DOOM. Lista "rzeczy, które uruchamiają DOOM" jest absolutnie niesamowita. Jesteśmy podekscytowani, widząc na niej także roboty koszące. Inżynierowie z Husqvarna wykonali świetną robotę - doceniamy ich pomysłowy i zabawny hołd. Marty Stratton, dyrektor studia w id Software

Kultowa gra była uruchamiania nie tylko na dziwnych urządzeniach

Smartwatche czy testy ciążowe to nietypowe przedmioty, na których do tej pory został uruchomiony kultowy Doom. Niedawno o grze zrobiło się ponownie głośno za sprawą... bakterii. Pewnej uczonej z MIT udało się stworzyć rozwiązanie, które zamieniło mikroby w "ekran", na którym jest "wyświetlany" obraz z gry. Niestety odbywa się to bardzo wolno, co wyklucza płynną rozgrywkę. W przypadku robotów koszących marki Husqvarna będzie można zagrać "normalnie", gdzie do sterowania będzie można wykorzystać pokrętło kosiarek oraz przyciski Start i Stop.