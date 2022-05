Firma Nvidia jest doskonale znana każdemu graczowi. To właśnie oni stoją za produkcją i sprzedażą popularnych kart graficznych z serii GeForce. W ostatnich latach sprzedaż ich produktów znacząco wzrosła, a co za tym idzie, firma dużo lepiej radzi sobie na giełdzie. Przykuło to uwagę amerykańskich organów rządowych.

Komisja Giełdy Papierów Wartościowych (SEC) nałożyła grzywnę na producenta kart graficznych Nvidię w wysokości 5,5 miliona dolarów. Powód może wydawać się kuriozalny. Według organów rządowych, przedsiębiorstwo nie poinformowało skutecznie inwestorów o tym, że źródłem wzrostu popytu na ich produkty jest zapotrzebowanie na karty graficzne do kopania kryptowalut.

Kopacze kryptowalut używają kart graficznych w celu pozyskiwania wirtualnej waluty Ethereum i innych. Wraz ze wzrostem wartości kryptowalut, wiele osób wyczuło możliwość zarobku i postanowiło zaopatrzyć się w karty graficzne. W ten sposób wzrosło zapotrzebowanie na te produkty oraz zwiększyły się ich ceny.

Nagły wzrost zapotrzebowania na karty graficzne był dobry dla sytuacji finansowej firmy, lecz inwestorzy byli nieco zaniepokojeni. Zadawali pytania przedstawicielom Nvidii o to, jaki udział w sukcesie mieli gracze, którzy rzekomo są rynkiem docelowym dla kart graficznych, a jaki wpływ na to miał niestabilny świat kopania kryptowalut. To ważna wiedza dla inwestorów, gdyż spadek wartości tokenów może znacząco zmniejszyć liczbę osób, które będą chciały je kopać.

Według Komisji Giełdy Papierów Wartościowych (SEC), Nvidia nie poinformowała inwestorów o tym, że ich sprzedaż jest w dużej mierze napędzana przez właśnie kopaczy kryptowalut. Organ rządowy uznał, że sposób działania firmy jest sprzeczny z obowiązującym prawem. W związku z tym postanowił nałożyć na przedsiębiorstwo karę finansową.