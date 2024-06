Nienazwany dom w mieście Ałmaty w Kazachstanie, zaprojektowany przez BM Partners i wydrukowany przy użyciu jednego z modeli BOD2 firmy COBOD, która była również odpowiedzialna za największe centrum danych w Europie, to pierwszy dom wydrukowany w 3D w Azji Środkowej. To jednak tylko niewiele znaczący tytuł i zdecydowanie ciekawszy wydaje się tu fakt, że chociaż powstał w zaledwie pięć dni i jest dużo tańszy niż typowy dom murowany, to nie ustępuje mu choćby pod względem odporności na aktywność sejsmiczną.



Jest to możliwe za sprawą bardzo mocnej mieszanki cementopodobnej, która spełnia lokalne wymagania (ze względu na specyficzne warunki w Ałmaty obowiązują surowe przepisy sejsmiczne) i wytrzyma trzęsienie ziemi o sile do 7,0 w skali Richtera. Składa się ona z lokalnie pozyskiwanego cementu, piasku i żwiru, wzbogacona domieszką D.fab - to wspólne dzieło firm COBOD International i Cemex, umożliwiające tworzenie niestandardowych receptur betonowych dostosowanych do potrzeb regionalnych.



Przetrwa nawet trzęsienia ziemi

"Aby zwiększyć integralność konstrukcyjną budynku, firma BM Partners zastosowała specjalną mocną mieszankę betonową o wytrzymałości na ściskanie prawie 60 MPa (8500 PSI), znacznie przekraczającej wartość 7-10 MPa (1015-1450 PSI) typową dla konwencjonalnych cegieł i kamienia stosowanych w Kazachstanie" - wyjaśnia COBOD.



Zdjęcie Druk 3D może być sposobem na przystępne cenowo domy / COBOD International/BM Partners / materiały prasowe

Biorąc pod uwagę ekstremalne warunki klimatyczne Kazachstanu, wahające się od minus 57 do plus 49 stopni Celsjusza, w budynku zastosowano styropian jako izolację ścian, poprawiając zarówno właściwości termiczne, jak i akustyczne ściany. Jeśli zaś chodzi o samą technologię druku, wyglądała ona tak samo jak w przypadku wielu innych projektów 3D, o których pisaliśmy na stronie, tj. dysza drukarki 3D COBOD wytłaczała mieszankę warstwa po warstwie.



Tanio i solidnie

Dom jest parterowy, charakteryzuje się prostym układem z dużymi przeszkleniami i dużym salonem, wyglądając przy tym nowocześnie i przyjemnie dla oka. Gdy ściany były już ukończone, pracownicy budowlani dodali niezbędne instalacje, okna, drzwi i wszystkie inne potrzebne elementy.

Biorąc pod uwagę łączny czas, od momentu projektu do oddania budynku o powierzchni 100 metrów kwadratowych, całość zajęła dwa miesiące i pochłonęła równowartość 20,5 tys. EUR, czyli znacznie mniej niż średnia lokalna. Aktualnie konstrukcja pełni jednak funkcję salonu wystawowego, w którym demonstruje się możliwości konstrukcji drukowanych w 3D.

