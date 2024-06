Największe centrum handlowe świata niedługo będzie jeszcze większe

Dubaj słynie z tego, że wiele inwestycji jest tu prowadzona z największym rozmachem. Wystarczy wspomnieć Burdż Chalifa - najwyższy wieżowiec świata, sztuczne wyspy w kształcie palm lub mapy świata, a także lotnisko, które niedługo ma być największe na świecie. Nie powinno nas zatem dziwić, że znajduje się tam również największe na świecie pod względem całkowitej powierzchni (ponad 1,1 mln mkw) centrum handlowe Dubai Mall.

W tym rozległym centrum mieści się już 1200 sklepów, a oprócz tego akwarium, muzeum sztuki cyfrowej, pomnik olimpijski, wielkogabarytowe lodowisko, kino na 26 sal. Mało? No to dorzućmy kompletny szkielet dinozaura sprzed 155 milionów lat. Po rozbudowie zostanie oddanych dodatkowych 240 luksusowych sklepów i nowe punkty gastronomiczne.

Czy w Dubaju potrzebne tak gigantyczne centrum handlowe?

Sprzedaż detaliczna w wielu miejscach na świecie spada. Tymczasem wydatki w Dubaju w zeszłym roku wzrosły o 14 proc., głównie za sprawą mody (wzrost o 31 proc. rok do roku), handlu detalicznego ogólnego (+16 proc.) oraz rozrywki i rekreacji (+15 proc.), jak wskazuje raport Majid Al Futtaim Group.

Niewątpliwie przyczyniła się do tego rekordowa liczba turystów, która odwiedziła to miasto w ubiegłym roku. Centrum handlowe poinformowało, że rok 2023 zamknęło ze 105 milionami osób, które odwiedziły to miejsce, co stanowi wzrost aż o 19 proc. Aby lepiej sobie uzmysłowić tę wielkość, przypomnijmy, że wodospad Niagara w każdego roku odwiedza ok. 22 mln turystów, Times Square niespełna 40 mln, Luwr 8 mln, Wenecję 14 mln, Watykan 7 mln, a Londyn ponad 20 mln.

Dubaj jednak nie poprzestaje na inwestycjach, czego dowodem jest wspomniana wcześniej rozbudowa lotniska. Centrum handlowe również liczy się ze statystykami, uwzględniając w inwestycji oczekiwany wzrost liczby turystów.

