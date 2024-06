Najbardziej ruchliwe lotniska na świecie. Okęcie przy nich to nic

Spis treści: 01 Największe lotniska na świecie - liczba pasażerów

Ilu pasażerów odprawia się na lotniskach w ciągu roku? Liczby te mogą się drastycznie różnić, nawet na terenie jednego kraju. Stołeczne Okęcie w Polsce obsłużyło w 2023 roku ponad 18 milionów osób. W tym samym czasie port lotniczy Zielona Góra-Babimost nieco ponad 50 tysięcy. To gigantyczna różnica. A prawdziwie gigantyczne są statystyki osiągane przez największe lotniska na świecie.

Gdzie odprawiono najwięcej pasażerów w 2023 roku? Zwycięzca mógł być tylko jeden - to król rankingów, który od lat niemal nieprzerwanie zdobywa złote medale w tej kategorii.

Największe lotniska na świecie - liczba pasażerów

Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych sporządziła listę najbardziej ruchliwym lotnisk na świecie w 2023 roku. Dane te obejmują liczbę odprawionych pasażerów w ciągu 12 miesięcy, nie zaś liczbę lotów czy powierzchnię danego lotniska. Oto lista 10 największych lotnisk świata pod względem ruchu pasażerskiego:

Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) - 104,6 mln Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju (DXB) - 86,9 mln Międzynarodowy port lotniczy Dallas-Fort Worth (DFW) - 81,8 mln London Heathrow Airport (LHR) - 79,1 mln Międzynarodowy port lotniczy Tokio Haneda (HND) - 78,2 mln Denver International Airport (DEN) - 77,8 mln Istanbul Airport (IST) - 76,2 mln Los Angeles International Airport (LAX) - 75 mln Chicago O’Hare International Airport (ORD) - 73,9 mln Indira Gandhi International Airport (DEL) - 72,2 mln

Podobnie jak w ciągu wielu poprzednich lat, tak i tym razem numerem 1 na świecie pozostaje lotnisko w Atlancie, które stanowi główny hub dla Delta Airlines. Poza tym w rankingu jasno widać, który kraj ma dominującą pozycję na rynku lotniczym - USA to aż 5 najbardziej obciążonych lotnisk, podczas gdy Europa może "pochwalić" się zaledwie dwoma przedstawicielami - to Londyn Heathrow i lotnisko w Stambule. Warto wspomnieć, że niedaleko pod topową dziesiątką, bo na 12. miejscu znalazło się też lotnisko Charles de Gaulle (CDG) w Paryżu.

Dlaczego lotnisko w Atlancie jest tak ogromne?

Pierwsza pozycja lotniska w Atlancie nikogo nie dziwi. Od lat plasuje się w czołówkach rankingów, a bardzo często zajmuje w nich pierwsze miejsce. To największy z gigantów, jeżeli chodzi o liczbę obsługiwanych pasażerów. Ale... dlaczego? Myśląc o metropoliach w USA, z reguły wyobrażamy sobie Nowy Jork, Los Angeles albo Chicago. Dlaczego akurat Atlanta o ludności mniejszej niż Poznań posiada tak potężny port lotniczy? Powodów jest kilka.

Pierwszy z nich to ogromne nakłady na inwestycje w rozwój ruchu lotniczego już od lat 20. ubiegłego wieku. Gdy miasto otrzymało wówczas grunt na budowę portu, ówczesny burmistrz William Hartsfield, podobnie jak i lokalna społeczność, żywo wnosili o rozwijanie transportu lotniczego. Wierzono, że będzie on stanowił kluczową wartość dla kraju i regionu - o ile ten będzie odpowiednio przygotowany. W kolejnych latach koniunktura temu sprzyjała, choćby dzięki liniom Delta. Te w czasie XX Wojny Światowej organizowały tam szkolenia pilotów i mechaników. Na lotnisku działo się dużo, poprawiała się infrastruktura i kolejni przewoźnicy wiedzieli, że warto tam latać.

W 1961 roku uruchomiono pierwszy na świecie dedykowany terminal dla samolotów odrzutowych, w latach 80. przebudowano terminal pasażerski i stworzono największy obiekt na świecie tej klasy. Nie był to koniec inwestycji, bo na początku XXI wieku uruchomiono Centrum Innowacji w Lotnictwie i Kosmonautyce, które przyciągnęło jeszcze więcej przedsiębiorstw z branży.

Jest też kilka innych czynników. Lokalizacja lotniska w Atlancie jest genialna. Port od początku był blisko miasta (około 16 mil), co pozwalało na szybką podróż do terminala. Z drugiej strony port nie był zabudowany, dlatego dało się go w prosty sposób poszerzać o kolejne pasy i terminale. Nie było problemu, który występuje obecnie np. na warszawskim Okęciu, gdzie lotnisko nie może urosnąć w żadną ze stron.

Dodajmy do tego brak konkurencji - to jedyne takie lotnisko w mieście. Dla przykładu, Nowy Jork ma aż 3 duże lotniska - John F. Kennedy International Airport, Newark i LaGuardia. W obszarze metropolitalnym znajduje się jeszcze 5 innych portów (m.in. Stewart International Airport czy Long Island MacArthur Airport). Oznacza to, że przestrzeń powietrzna w tej okolicy jest bardzo zajęta. Ogranicza to liczbę operacji w jednym momencie. Atlanta tego problemu zwyczajnie nie ma i jest w stanie poradzić sobie z lądowaniem nawet 3 maszyn w jednej sekundzie.

Brak konkurencji też robi swoje. Najbliższe duże lotniska to Charlotte czy Nashville - około 400 kilometrów dalej. Nie są to zatem bezpośredni konkurencji do walki o pasażera. Przydatna jest też niewątpliwie ogromna linia lotnicza, w tym wypadku Delta Airlines, która z Atlanty zrobiła swój hub lotniczy. Świetnie wykorzystuje też geografię - z Atlanty w ciągu 2-3 godzin można dolecieć do 80% populacji Stanów Zjednoczonych.

A gdzie są polskie lotniska?

Największe lotnisko w Polsce, czyli port im. Fryderyka Chopina w Warszawie nie ma szans na miejsce w zestawieniu czołowych lotnisk świata. Niespełna 19 milionów pasażerów to wynik, który daje zaledwie 31. miejsce w Europie. Ze stołecznym lotniskiem wygrywają porty z Aten, Dublina, Szwajcarii czy Holandii - o Niemczech, Szwecji, Anglii i Hiszpanii czy Francji nie wspominając. Patrząc realnie, zmiana tego stanu rzeczy jest niemożliwa.

Okęcie praktycznie osiągnęło maksymalną przepustowość, której poszerzenie byłoby możliwe jedynie z wykorzystaniem rozbudowy - a ta jest niemożliwa przez z jednej strony pobliską Warszawę, z drugiej przez istniejącą infrastrukturę, jak choćby drogę ekspresową S79 czy S2.

