W sieci pojawiły się informacje o tym, że amerykański gigant planuje podwyżki cen swoich urządzeń elektronicznych. Okazuje się, że lockdowny, wzrost inflacji i niepewna sytuacja na rynku sprawiła, że Intel jest zmuszony do zmiany swojej polityki. Chociaż w ostatnim czasie wiele podzespołów staniało, to jednak możemy oczekiwać odmiany tego trendu.

Intel planuje wzrost cen swoich produktów

Przynajmniej tak zapowiadają eksperci Intela. Gigant zamierza podnieść ceny wielu produkowanych przez siebie podzespołów i urządzeń bazujących na jego technologiach. Chodzi tutaj o procesory, moduły Wi-Fi czy kontrolery łączności. Oczywiście, urządzeń będzie znacznie więcej, ale te wymienione najczęściej stosuje się na rynku konsumenckim.

Podwyżki głównie mają dotyczyć serwerów i systemów baz danych, gdzie wykorzystuje się ogromne ilości podzespołów, ale nie ominie to również komputerów stacjonarnych i laptopów. O jakich kwotach mowa? Z ujawnionych danych wynika, że podwyżki mogą dochodzić do nawet 20 procent.

NVIDIA wstrzymuje sprzedaż swoich nowych kart

Dziś również leaksterzy od firmy NVIDIA zapowiedzieli, że w związku z sytuacją na rynku kryptowalut i problemami w produkcji podzespołów, cała nowa linia kart GeForce RTX 4000 nie pojawi się we wrześniu, jak miało to miejsce w ubiegłym roku z serią 3000, tylko dopiero w przyszłym roku. W tym roku możemy oczekiwać co najwyżej tylko topowego, najmniej popularnego modelu RTX 4090.

Eksperci od jakiegoś czasu zachęcają ludzi, którzy planują wymianę sprzętu na nowy, do szybszej decyzji, ponieważ wszystko wskazuje na to, że do końca roku i w przyszłym, ceny urządzeń elektronicznych mogą mocno wzrosnąć. Jeśli zakupu dokonamy teraz, to zawsze sprzęt będziemy mogli sprzedać drożej. Może będzie to nawet więcej od ceny zakupu.