Jak przystało na głównego innowatora w zakresie telewizorów OLED, który ma już na koncie choćby zwijane do podstawy, przezroczyste czy ultracienkie modele, LG przygotowało kolejną ciekawostkę. A mowa o TV dla osób, które preferują nietypowy design i jednocześnie nie chciałyby, żeby elektronika wyróżniała się pośród ich... drogich mebli czy dzieł sztuki.



Kolekcja LG OLED EVO Object to produkt dla klientów premium, którzy oczekują nie tylko jakości obrazu, ale także designu, który poprawia jakość przestrzeni czytamy w zapowiedzi na stronie LG

W gruncie rzeczy nie jest to zupełnie nowy model, a lifting 65-calowego LG OLED Evo TV, który stał się częścią kolekcji o nazwie Object i doczekał się specjalnej osłony sterowanej za pomocą pilota. Oznacza to, że możemy w razie potrzeby całkowicie go zasłonić i sprawić, by wyglądał jak dzieło sztuki i to dosłownie, bo telewizor jest montowany na metalowej sztaludze i można go po prostu oprzeć o ścianę, by stworzyć wrażenie galerii sztuki.

LG OLED TV Evo, czyli elektronika też może być sztuką

Szczególnie że wspomniana osłona jest wykonana z materiału od uznanej duńskiej marki Kvadrat (LG wykorzystywało ją już wcześniej przy produkcji głośników do zwijanego LG Signature OLED R), a do wyboru będzie kilka wersji kolorystycznych, jak beżowa, czerwona czy zielona. Klienci nie będą jednak ograniczeni do początkowej decyzji, bo dodatkowe kolory można dokupić i wymieniać osłonę w zależności od nastroju czy wystroju pokoju.



Jeśli zaś chcemy korzystać tylko z niektórych opcji telewizora, np. zegarka czy głośnika, bo ten wyposażony jest przecież w imponujące 80 W rozwiązanie, to wystarczy częściowo podnieść osłonę, pozostawiając na widoku tylko część obrazu (prawie jak w zwijanym LG OLED Rollable TV, tyle że telewizor nie chowa się w podstawie).



Możemy też zostawić ekran niezasłonięty, ale skorzystać z motywów udostępnionych przez LG, nadając mu zupełnie inny wygląd.



Nowa wersja 65-calowego LG OLED Evo TV trafi do sprzedaży 15 grudnia, najpierw w Korei Południowej, a jej cena to blisko 35 tysięcy złotych.



Będziemy aktywnie docierać do klientów premium, którzy chcą tylko tego, co najlepsze, wprowadzając nowe produkty o najlepszej jakości obrazu i innowacyjnej konstrukcji podsumowuje Kim Seon-hyeong, szef marketingu HE w LG Electronics Korea.