Wada zastawkowa serca (VHD) dotyka już prawie dwa miliony osób w Wielkiej Brytanii, a w przyszłości może być jeszcze gorzej. Szacuje się, że do 2040 roku liczba osób z chorobami serca dodatkowo się podwoi. W związku z tym, naukowcy z Wysp Brytyjskich szukają sposobu na szybkie wykrywanie pierwszych objawów chorób sercowych.

Ratunkiem dla wielu pacjentów może okazać się sztuczna inteligencja. Royal Papworth Hospital i Uniwersytet Cambridge prowadzą wspólne badania nad przystosowaniem AI do szybkiego wykrywania chorób serca. Ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której sztuczna inteligencja będzie w stanie wykryć nieprawidłowości sercowe, jeszcze zanim pojawią się pierwsze objawy np. podczas rutynowego badania.

Wczesne wykrywanie chorób sercowych jest o tyle ważne, gdyż około połowa osób dotkniętych nimi nie jest świadoma swojego stanu zdrowotnego, ponieważ objawy często nie są odczuwalne, dopóki choroba nie stanie się poważna.

Program CAIS (Cardiovascular Acoustics and an Intelligent Stethoscope) to badanie kliniczne mające na celu stworzenie pierwszego w swoim rodzaju narzędzia do badań przesiewowych, które można wykorzystać do diagnozowania choroby zastawki przed pojawieniem się objawów. Od momentu ogłoszenia programu dołączyło do niego aż 1200 pacjentów z podejrzeniem wady zastawkowej serca i z wrodzonymi wadami serca. Zapisy pracy serca są zbierane za pomocą stetoskopu Bluetooth i badania echokardiograficznego.

Tysiące nagrań dźwiękowych zostanie następnie przesłanych do programu uczenia maszynowego, z którego zespół z Uniwersytetu Cambridge będzie mógł zbudować bazę danych dźwięków związanych z chorobami zastawek serca.

Sztuczna inteligencja z uczeniem maszynowym już niejednokrotnie udowodniła swoją potęgę. Jeśli projekt CAIS się powiedzie, to zwiększy szansę na przeżycie i skuteczne leczenie osób z chorobami serca. Program planowo będzie realizowany do stycznia 2023 roku.