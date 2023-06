Wojskowi eksperci od dłuższego czasu ostrzegają, że wojna w Ukrainie nie skończy się szybko i możemy mieć do czynienia z długotrwałym konfliktem, ale nikt się chyba nie spodziewał, że potrwa jeszcze tyle, żeby dzieci uczące się teraz w szkołach podstawowych zdążyły wyrosnąć na tyle, by chwycić za broń i ruszyć na front. A wiele wskazuje na to, że taki jest właśnie plan Kremla, który wprowadził 40 tys. państwowych szkół w Rosji w tryb Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Zadania o snajperach. Matematyka w rosyjskich szkołach

Jak dowiadujemy się z najnowszego raportu New York Timesa, Rosja sięgnęła po propagandę z czasów sowieckich, uruchamiając w szkołach programy promujące wsparcie dla inwazji na Ukrainę. W ich ramach uczniowie robią na drutach skarpetki dla żołnierzy, piszą wiersze o wojskowej tematyce, a także uczestniczą w codziennych apelach, podczas których podnoszą rosyjską flagę, śpiewają hymn narodowy, a następnie przez całą godzinę rozmawiają o historii wojskowości.