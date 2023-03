Ten komentarz daje dużo do myślenia, podobnie jak kolejne opublikowane zdjęcie, na którym tym razem pojawia się kultowy SR-71, najszybszy seryjnie produkowany samolot odrzutowy świata. Fani lotnictwa natychmiast przyznali w komentarzach, że Lockheed Martin chciał nam powiedzieć, że pracuje lub ma już gotowego następcę SR-71.

Wideo youtube

Armia USA ma już gotowy hipersoniczny SR-72

Tom Cruise przyznał w wywiadzie, że jego koncept Darktstar miał powstać na bazie kultowego samolotu SR-71 Blackbird z lat 60. ubiegłego wieku. To był pojazd o futurystycznym wyglądzie i możliwościach jak na tamte czasy. Rozwijał on prędkość na poziomie 3500 km/h. Do dziś żaden nawet z najnowszych myśliwców nie jest zdolny do przemieszczania się z taką prędkością.

Darkstar z Mavericka jest jego znacznie udoskonaloną wersją. Eksperci ze świata lotnictwa uważają jednak, że koncept dla Toma Cruise'a nie powstał przypadkowo. Wszystko bowiem wskazuje na to, że jest to pochodna jednego z eksperymentalnych pojazdów budowanych przez koncern Lockheed Martin. Niektórzy uważają nawet, że mamy tutaj do czynienia z maszyną zbliżoną wyglądem do ukrywanego w tajemnicy SR-72.