Google Play, apka od wszystkiego

Podczas korzystania z telefonu z Androidem nie sposób pominąć aplikacji Google Play. Specjalny sklep z programami (również tymi darmowymi) to prawdziwe centrum naszego telefonu, skąd pobieramy nasze media społecznościowe, programy do edycji zdjęć czy gry. Zasadniczo apek do wyboru jest całkiem sporo, a użytkownicy rzadko kiedy ograniczają się do zaledwie kilku.

Niedawno zdałem sobie sprawę z tego, ile aplikacji znajduje się na moim telefonie. Podczas przenoszenia danych na nowy telefon do testów okazało się, że pobranie ich wszystkich zajmie masę czasu. Niby mam szybkie WiFi, ale w dalszym ciągu pobieranie po kolei przeszło 120 programów zajęło masę czasu. Okazuje się, że wkrótce mój problem zostanie rozwiązany. A to za sprawą nowości, którą testuje Google.

Nowość w Google Play, na którą czekam

Jak podał TheSpAndroid, Google jest w trakcie testowania nowej funkcji Google Play. Mowa o czymś małym i jednocześnie wielkim, albowiem znacząco ułatwiającym korzystanie z funkcji sklepu. Chodzi o możliwość pobierania kilku aplikacji jednocześnie. Tak, dobrze przeczytaliście - w jednym momencie, a nie na zasadzie kolejki, gdzie programy pobierane są jeden po drugim.

To naprawdę przydatna zmiana i dziwię się, że dopiero teraz postanowiono się za to zabrać. Z drugiej strony dobrze, że w ogóle temat ten został poruszony. Jest jednak i zła wiadomość - nie wiadomo, kiedy dokładnie Google wprowadzi swoją aktualizację. Zawsze istnieje też ryzyko, że ta nie zaistnieje wcale, choć w tym wypadku szanse na jej odpuszczenie są raczej niewielkie.

Pobierasz aplikacje? Na to uważaj

Przy pobieraniu wielu aplikacji z Google Play warto pamiętać, że nie wszystkie z nich są godne zaufania. Wybór jest ogromny, a swoje programy oferuje cała masa deweloperów i firm. I o ile oficjalne apki są w porządku, to niektóre z nich powinny budzić nasze podejrzenia. Dla przykładu, o kilku niebezpiecznych aplikacjach z Google Play pisaliśmy całkiem niedawno. Były to gry, które ewidentnie reklamowano jako programy dla najmłodszych użytkowników.

Ciężko chronić się przed programami szpiegującymi, gdy zainstalowaliśmy je już na naszym smartfonie. Co w takim razie robić, aby pozostać bezpiecznym? Na pewno weryfikować to, czy dany program może być niebezpieczny - ostatecznie nie pobierać nie do końca zweryfikowanych aplikacji.