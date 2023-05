Spis treści: 01 Spotify. Największy serwis streamingowy z muzyką

02 Muzyczne podsumowanie Spotify

03 Zmień jakość muzyki na Spotify

04 Oszczędzanie danych w Spotify

05 Tworzenie playlisty na Spotify

06 Wyszukiwanie na Spotify. Łatwiej niż kiedykolwiek

07 Karaoke na Spotify? To możliwe!

Spotify skutecznie sprawiło, że zapomniałem o plikach mp3 zalegających w pamięci telefonu. Dotyczy to zresztą nie tylko mnie - jeszcze w kwietniu 2023 roku firma ogłosiła, że aplikacja ma już ponad pół miliarda aktywnych użytkowników. Świat pokochał streaming muzyki już jakiś czas temu, a uczucie to wcale nie słabnie.

Korzystanie ze Spotify nie polega jednak tylko na słuchaniu w kółko ulubionych piosenek. Aplikacja ma wiele funkcjonalności, o których mogliśmy nie wiedzieć, lub zwyczajnie zapomnieć. Dziś przyjrzymy się kilku z nich. Z pewnością sprawią, że wasza przygoda z apką będzie o wiele lepsza. Oto ukryte lub niepopularne funkcje Spotify.

Zaczynamy od bodaj najpopularniejszej funkcji Spotify, czyli corocznego muzycznego podsumowania. Pod koniec roku, w okolicach grudnia, każdy użytkownik otrzymuje możliwość obejrzenia swojego Spotify Wrapped. Jest to graficzne przedstawienie tego, czego słuchaliśmy w minionych 12 miesiącach.

Od jakiegoś czasu Wrapped na Spotify przybiera formę podobną do stories z Instagrama. Możemy poznać naszych najczęściej słuchanych artystów, piosenki i nie tylko. Na koniec otrzymujemy playlistę składającą się ze 100 najczęściej słuchanych przez nas piosenek.

Ważną opcją w Spotify jest dostosowywanie jakości streamowanej muzyki. To wpływa nie tylko na nasze doznania, ale również transfer danych i ewentualne opóźnienia. Aby edytować jakość dźwięku Spotify, należy wejść w Ustawienia a następnie Jakość dźwięku. W tej zakładce możemy dostosować jakość dźwięku podczas korzystania z Wi-Fi oraz transferu danych sieci komórkowej.

Zdjęcie Jakość dźwięku w Spotify. / opracowanie własne / materiał zewnętrzny

Jak widać, dostępne są 4 warianty. Jakość niska oferuje przesył muzyki 24 kbit/s, normalna to 96 kbit/s, wysoka 160 kbit/s a bardzo wysoka 320 kbit/s. Niezależnie od ustawień, muzyka na Spotify to skompresowane audio stereo - zdaniem niektórych o wiele lepiej wypada to w przypadku Apple Music, gdzie za format muzyki odpowiada kodek AAC.

Jeżeli często korzystamy ze Spotify bez Wi-Fi, a nasz miesięczny transfer internetu jest niewielki, możemy skorzystać z opcji oszczędzania danych. Jeżeli chcemy móc słuchać muzyki bez połączenia z internetem, wystarczy pobrać interesujące nas playlisty lub albumy. Sam z reguły korzystam z tej opcji np. w samolocie. Przed wyjazdem składam playlistę, a następnie pobieram do pamięci wewnętrznej telefonu. Później mogę jej słuchać bez korzystania z sieci.

Zdjęcie Spotify i oszczędzanie danych. / materiały własne / materiał zewnętrzny

Poza tym, możemy ograniczyć pobieranie na Spotify wyłącznie do Wi-Fi, oraz zmniejszyć jakość dźwięku. Przydatne jest również wyłączenie wyświetlania filmików w trakcie odtwarzania piosenek, jak również pobieranie podcastów wideo jedynie w formie dźwiękowej.

Spotify znane jest ze swoich algorytmów i systemów podpowiedzi. Jeżeli chcemy stworzyć świetną playlistę w określonych klimatach, nic nie stoi na przeszkodzie aby aplikacja nam w tym pomogła. Tak naprawdę wystarczy nadać naszej liście odtwarzania odpowiedni tytuł, a zostaniemy zasypani propozycjami.

Zdjęcie Tworzenie playlisty na Spotify. / materiały własne / materiał zewnętrzny

Zależnie od tytułu, pod playlistą pojawią się odpowiednie utwory. Możemy je dodawać do naszej playlisty. Z każdą kolejną piosenką Spotify będzie kontynuowało podrzucanie nam nowych propozycji w danym klimacie. To bardzo przyspiesza proces tworzenia listy i jest metodą o wiele lepszą, niż ręczne wyszukiwanie poszczególnych piosenek. Czas jest wszak na wagę złota.

Niewielu użytkowników Spotify wie, że w wyszukiwarce aplikacji możemy korzystać ze specjalnych tagów. Odpowiednie oznaczenie wraz z naszym dopiskiem pozwala na zupełne odmienienie sposobu szukania piosenek, gatunków czy całych zestawów muzyki np. od poszczególnych wytwórni. Specjalne kody i tagi wyszukiwania Spotify znajdziecie poniżej:

label: - do wyszukiwania wytwórni muzycznych, np. "label:Third Man Records"

- do wyszukiwania wytwórni muzycznych, np. "label:Third Man Records" track: - szukanie konkretnego utworu

- szukanie konkretnego utworu album: - do wyszukiwania w obrębie albumu

- do wyszukiwania w obrębie albumu artist: - wyszukiwanie dotyczące konkretnego artysty

- wyszukiwanie dotyczące konkretnego artysty year: - szukanie w danym przedziale czasowym, np. "year:1991"

- szukanie w danym przedziale czasowym, np. "year:1991" genre: - szukanie w konkretnym gatunku muzyki

- szukanie w konkretnym gatunku muzyki not - do pominięcia np. danego utworu "Frank Sinatra not track:All of you"

- do pominięcia np. danego utworu "Frank Sinatra not track:All of you" + - Spotify wyświetli wyniki pasujące do obydwu parametrów, np. "Kyuss + year:1995"

- Spotify wyświetli wyniki pasujące do obydwu parametrów, np. "Kyuss + year:1995" and - podajemy dwa parametry i wyświetlony zostanie wynik pasujący do jednego lub drugiego (np. dwa gatunki muzyczne)

- podajemy dwa parametry i wyświetlony zostanie wynik pasujący do jednego lub drugiego (np. dwa gatunki muzyczne) tag:new - tylko nowe utwory

Zdjęcie Spotify i specjalne tagi wyszukiwania. / materiały własne / materiał zewnętrzny

Warto samemu sprawdzić, jakie wyniki wyświetla nam aplikacja podczas korzystania z tagów. Jest to bardzo pomocny element w trakcie szukania artystów i nie tylko. Pozwala albo precyzyjnie znaleźć dany utwór, lub z szerszej perspektywy udostępnić nam muzykę z danych lat.

Spotify pozwala również na wyświetlanie tekstu utworu. W trakcie jego odtwarzania wystarczy przesunąć ekran w dół tak, aby wyświetlić tekst piosenki na bieżąco. Można również skorzystać z wyświetlania go na pełnym ekranie.

Zdjęcie Karaoke na Spotify. / materiały własne / materiał zewnętrzny

Karaoke ze Spotify jest, jak widać, możliwe. Mamy tekst, zestaw piosenek - czego chcieć więcej? Pora na zabawę.