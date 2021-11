Mapy Google mają już ponad 10 miliardów instalacji

Znacie kogoś, kto kiedykolwiek nie słyszał i nie używał Map Google? Raczej nie, bo to jedna z najprzydatniejszych i najczęściej używanych aplikacji na urządzenia mobilne z Androidem. Co więcej, kiedyś może i była tylko apką z mapami, dzięki której łatwo można było dojść czy dojechać w potrzebne miejsce, ale obecnie to już zdecydowanie bardziej wszechstronne narzędzie.



Przydatne podczas zwiedzania i poznawania nowych miejsc, wspominania już tych odwiedzonych, szukania opinii o lokalnych firmach czy wyboru restauracji z możliwością korzystania z funkcji dopasowania, czyli wskaźnika określającego, jak duże jest prawdopodobieństwo, że dane miejsce przypadnie nam do gustu.



Teraz dostajemy zaś najlepsze chyba potwierdzenie popularności tego rozwiązania, bo Mapy Google oficjalnie dołączają do Usług Google Play i YouTube’a, łącznie z nimi tworząc bardzo ekskluzywne grono aplikacji z wynikiem ponad 10 miliardów instalacji na unikatowych urządzeniach. Żeby dobrze zrozumieć skalę tego osiągnięcia, przypominamy tylko, że to dużo więcej niż wszystkich ludzi na Ziemi, bo jest nas łącznie 7,8 mld.



Zdjęcie Mapy Google to jedna z najczęściej używanych aplikacji na urządzenia z Androidem / 123RF/PICSEL

Usługi Google przekroczyły tę granicę już w lipcu ubiegłego roku, a YouTube dosłownie kilka miesięcy temu, tj. w lipcu tego roku. Jeśli zaś chodzi o Mapy Google, to w marcu 2019 roku dowiedzieliśmy się o osiągnięciu przez aplikację 5 miliardów instalacji, więc wystarczyło dosłownie dwa i pół roku żeby podwoić ten wynik.



Oczywiście nie da się ukryć, że Mapy Google - podobnie jak wspomniane Usługi Google i YouTube - mają mocno ułatwione zadanie, bo to jedna z mobilnych usług Google, z których decyduje się korzystać większość producentów androidowych urządzeń, co oznacza, że są preinstalowane w systemie. Niemniej ich przydatność trudno kwestionować, ale jesteśmy bardzo ciekawi, jakim wynikiem mogłyby się pochwalić, gdyby użytkownicy musieli sami zdecydować o ich instalacji.



A co poza tą trójką? Mamy spore grono aplikacji z wynikiem powyżej 5 mld instalacji, gdzie znajdują się np. Gmail i gigant mediów społecznościowych, czyli Facebook (albo Meta) z apkami Facebook, WhatsApp i Facebook Messenger.