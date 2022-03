Mapy Google na tablicach informacyjnych na polskich drogach

Filip Mielczarek Technologia

Mapy Google to świetna aplikacja do nawigacji. Teraz jej cenne dane pojawiły się na tablicach informacyjnych w Bielsku-Białej. To początek prawdziwej rewolucji na polskich drogach.

Tablica z danymi z Google na ul. Cieszyńskiej /Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej /materiały prasowe