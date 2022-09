Mapy Google z kolejnymi nowościami. Idzie więcej dobrego

Daniel Górecki Technologia

Zmiany w zakresie wyszukiwarki to nie jedyne nowości, jakie Google ogłosiło podczas wydarzenia Search On 2022, bo kolejnych funkcji doczekają się również Mapy - jedną z najciekawszych wydaje się Neighborhood Vibe, czyli nowa sekcja zachęcająca do poznawania najbliższej okolicy.

Mapy Google doczekały się kolejnych nowości /Google/Google Blog /materiały prasowe