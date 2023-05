Aż dziwne, że nikt do tej pory na to nie wpadł. Wszyscy wiemy, że są pewne sprawy, które wymagają rozmowy w cztery oczy. Zwykła rozmowa telefoniczna nie pozwala obserwować twarzy naszego rozmówcy. Także tradycyjne rozmowy wideo za pomocą popularnych komunikatorów internetowych jak Zoom czy Teams nie pozwalają naprawdę poczuć, że jesteśmy "sam na sam" z rozmówcą. Dopiero zaawansowana technologia szybkiej transmisji danych pozwoliła stworzyć coś, co na zawsze zmieni sposób prowadzenia rozmów na odległość.

Zdjęcie Kabinę do rozmów wirtualnych można ustawić w dowolnym miejscu biura. Potem wystarczy szybkie łącze do transmisji on-line. / zdjęcie: Framery / domena publiczna

Firma Framery z Finlandii opracowała specjalną kabinę konferencyjną do wirtualnych rozmów i konferencji. Ma ona wielkość zbliżoną do tradycyjnej budki telefonicznej. W środku zamontowany jest ekran zapewniający wyświetlanie obrazu naszego rozmówcy w ultrawysokiej rozdzielczości i w naturalnej wielkości. Trzeba wstawić kabinę do biura i podłączyć ją do sieci WiFi, która zapewnia szybką transmisję danych.

Potem wystarczy połączyć się on-line z podobną kabiną ustawioną w dowolnym miejscu nawet po drugiej stronie globu. Kamera i ekran wysokiej rozdzielczości sprawią, że już po chwili można będzie ulec złudzeniu, że spotkanie jest prawdziwe, a nasz rozmówca wręcz stoi naprzeciwko.



Zdjęcie Ekran do rozmów on-line pozwala zobaczyć rozmówce w jego naturalnej wielkości / zdjęcie: Framery / domena publiczna



Fiński producent kabin do rozmów wirtualnych gwarantuje, że zapewniają one komfort rozmowy na nieznanym do tej pory poziomie. Widać najmniejszy grymas na twarzy naszego rozmówcy, także nie umkną naszej uwadze nawet najbardziej drobne gesty. Dzięki temu rozmowa wirtualna jest tak bardzo zbliżona do prawdziwej rozmowy "twarzą w twarz", że tracą sens wszelkie wyjazdy służbowe.