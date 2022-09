Użytkownicy starszych generacji składanych telefonów Samsunga wkrótce będą mogli zaktualizować systemy do najnowszej wersji One UI. Dzięki niej smartfony zyskają nowe funkcje i usprawnienia, takie jak gesty wielozadaniowości, optymalizację przeznaczoną dla urządzeń z dużymi ekranami, ulepszenia aplikacji i pasek zadań, którego znamy z komputerów.

One UI 4.1.1 jest oparty na systemie Android 12L (dedykowanego pod urządzenia z dużym ekranem). Tę wersję oprogramowania zobaczyliśmy na Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4, a od dziś Samsung rozpoczął globalne wprowadzanie tej aktualizacji na telefony starszej generacji, którą powinniśmy zobaczyć na składanych smartfonach w przeciągu kilku kolejnych dni.

Poza powyżej wymienionymi opcjami, właściciele Galaxy Z Folda 3 i Galaxy Z Flipa 3 ucieszą się z rozszerzonej funkcjonalności ekranu zewnętrznego, czyli okładki. Za jego pomocą dostosują ustawienia, odbiorą telefon, oddzwonią na nieodebrane połączenia i odpowiedzą na SMS-y. Co więcej, te urządzenia obsłużą też FlexCam, umożliwiający podgląd na mniejszym ekranie tego, co fotografujemy lub nagrywamy tylnymi aparatami.

Nowe funkcje trafią także na Galaxy Watche

A to za sprawą One UI Watch 4.5, który najpierw miał premierę na najnowszym zegarku Samsunga, czyli Galaxy Watch 5, a teraz trafi także na Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Doda to sześć nowych interaktywnych tarcz zegarka, dodatkowe sposoby personalizacji oraz klawiaturę QWERTY. Nie znamy jeszcze daty wprowadzenia systemu na te urządzenia.

Co jednak zostało potwierdzone, to że Galaxy Watch 3 i Galaxy Watch Active 2 również otrzymają aktualizację oprogramowania, które doda wybrane funkcje znane z One UI Watch 4.5. Będą to między innymi dwie nowe tarcze zegarka, możliwość analizowania chrapania, a także wsparcie dla pomiaru ciśnienia krwi i EKG w aplikacji Samsung Health Monitor.