Samsung ostrzega klientów. Firma zhakowana, skradziono dane użytkowników

Samsung wystosował oficjalne oświadczenie, w którym informuje swoich klientów o ataku hakerskim, na skutek którego wrażliwe dane części z nich, tj. imiona i nazwiska, dane kontaktowe i demograficzne, daty urodzenia i informacje o zarejestrowanych produktach, trafiły w niepowołane ręce. Co prawda hakerzy nie uzyskali podobno dostępu do numerów kart kredytowych czy numerów ubezpieczenia, ale jak wiadomo nawet i bez nich mogą zrobić ze skradzionych informacji użytek.



Samsung padł ofiarą hakerów. Wyciekły dane klientów

Niestety w oświadczeniu Samsunga trudno doszukać się konkretów, więc nie mamy pojęcia, o jakiej liczbie poszkodowanych klientów mówimy (na ten moment chodzić ma tylko o użytkowników ze Stanów Zjednoczonych) - firma zapewnia jednak, że każdy poszkodowany otrzyma od niej stosowną wiadomość i zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności sieciowych, by uniknąć potencjalnie zastawianych przez przestępców pułapek, np. phishingowych.



Pod koniec lipca nieautoryzowany aktor pozyskał informacje z niektórych amerykańskich systemów Samsung. W okolicach 4 sierpnia 2022 r. ustaliliśmy w ramach naszego wewnętrznego dochodzenia, że dotyczyło to danych osobowych niektórych klientów. (...) Dane, które zostały narażone na skutek ataku, mogą się różnić w zależności od klienta. Powiadamiamy klientów, żeby mieli świadomość tej sytuacji czytamy w oświadczeniu.

Nie wiemy, w jaki sposób atakujący uzyskali dostęp do systemów firmy, ale Samsung zapewnia, że zabezpieczył swoje serwery i zrobił wszystko, by zapobiec podobnym incydentom w przyszłości, a sprawę badać mają organy ścigania oraz prywatna firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem.



Co warto podkreślić, Samsung z pewnością nie zaliczy tego roku do udanych, bo to już kolejne podobne problemy firmy w ciągu zaledwie kilku miesięcy - wystarczy przypomnieć, że producent informował w marcu, że hakerzy ujawnili wewnętrzne dane firmy dotyczące smartfonów Galaxy.